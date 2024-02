Zsíros haj: rosszat teszünk, ha naponta mossuk?

A válasz egyszerű: nem! A fejbőr olyan, mint az arcbőr, mindkettőt rendszeresen és kíméletesen kell tisztítani. Fontos, hogy ezt a megfelelő módon tegyük. Próbáljuk meg kerülni az illatosított samponokat, mert ezek a fejbőrön és az arcbőrön is irritációt okozhatnak. Szakértők szerint az is legenda, hogy segíthet a zsírosodáson, ha megvárunk egy öntisztulást. A fokozott környezetszennyezés miatt a fejbőrön is felhalmozódnak oda nem való részecskék, ezeket el kell távolítani.

Mit kezdhetünk a gyorsan zsírosodó hajjal?

Nagyon fontos, hogy a fejbőrt alaposan megtisztítsuk, ezért javasolt a kétszeri hajmosás. Első alkalommal a fejbőrön felhalmozódott szennyeződéseket lazítjuk fel, a második mosás pedig eltávolítja ezeket. Samponnal csak a fejbőrt dörzsöljük be, ellenkező esetben a hajvégek kiszáradhatnak.