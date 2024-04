Mézszőke hajra váltott Zendaya: mutatjuk, hogy fest most a színésznő

Stylistja, Law Roach meg is osztott néhány képet és videót az Instagramon – ahol a fiatal divatikon kék gombos ingben és egy Elisabetta Franchi kék-fehér csíkos rövidnadrágban és mézszőke árnyalatú bobfrizurájával látható.

Zendaya, úgy tűnik, szívesen kísérletezik és játszik a divattal: a Dűne: Második rész londoni premierjén például minden figyelem rá irányult, ugyanis egészen különleges, robotszerű ruhában jelent meg - amit itt meg is nézhetsz - ami Manfred Thierry Mugler 1995-ös őszi Haute Couture kollekciójából való. Az öltözéket eredetileg Thea von Harbou Metropolisz című disztópikus regényének kitalált karaktere, Futura ihlette. Az ezüstös részek mellett átlátszó betétek is voltak a "páncélon", ami okkal keltette fel az emberek figyelmét. A színésznő az egyébként is látványos öltözékét egy csillogó gyémánt nyaklánccal dobta fel.