A babapírsmink a töriérettségire? Naná!

Minden vizsga jobban megy, ha szép ruhában és trendi sminkben jelenünk meg a nagy napon, igaz? Ebből kiindulva megmutatjuk nektek a 2024-es nyári babapír trendet, amely egy igazán visszafogott, barackos árnyalatú hatást kelt az arcbőrön. A természetesség, a szolid finomság jellemzi, éppen ezért szinte bármilyen ruhadarabhoz tökéletesen passzol!

A babapír hatású pirosítás az év egyik legfelkapottabb sminktrendje, amit Hailey Bieber, Selena Gomez, vagy Jennifer Aniston is előszeretettel alkalmaz! Az almácskák vonalának kihangsúlyozása előtérbe helyezi a természetességet, ami valljuk be, nem volt jellemző az elmúlt évek smink stílusára. Most azonban itt dübörög, érdemes kipróbálni, főként az érettségi vizsgák napján. Hátha szerencsét hoz a tudat, ha már csak az a tudat, hogy egyszerűen jól érzed magad a bőrödben.

Lassan beköszönt a nyár, ezért érdemes a tökéletes fedésű alapozók és a mattító púderek helyett BB-krémet használni az arcra, így megmarad a bőrünk természetes ragyogása, és nem fogunk annyira izzadni sem a sminkünk alatt. Az aktuális trendeknek köszönhetően nem hogy elfedjük a bőrhibáinkat, egyenesen kihangsúlyozzuk egyenetlen vonalainkat, ezzel megmutatva a világnak, hogy a sokszínűségünk tesz minket igazán egyedivé!

Szeplők? Anyajegyek? Nem számítanak! Valódi énünk a maga természetességében trenddé nőtte ki magát, ami annyit jelent, ideje megmutatni, hogy kik is vagyunk valójában! Csupán valamilyen alapra - ahogyan említettem, BB-krémre-, és egy ferdefejű ecsetre lesz szükséged a babapír smink elkészítéséhez, és már indulhatsz is az érettségire! Válassz egy barackos árnyalatú pirosítót, látványosabb lesz az eredmény, ha folyékony terméket használsz. A titka pedig az, hogy nagyobb területen kell elteríteni az anyagot, mint egy sima klasszikus pirosításnál.

Jennifer Aniston mindig a természetesség híve volt, szuperül áll neki a barackos árnyalat! A szempillaspirál mellett pedig bőven elég egy natúr szájfény, mint a hétköznapi smink tökéletes éke. Te kipróbáltad már magadon? Ha még nem, akkor most vagy soha!