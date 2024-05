Met-gála 2024: ők voltak a legjobban öltözött hírességek

A MET-gála, melyet minden évben május első hétfőjén rendeznek meg, tulajdonképen egy jótékonysági jelmezbál, egyben a divatvilág egyik legnagyobb eseménye. A jókékonysági rendezvény a Metropolitan Művészeti Múzeum speciális részlegét, a Costume Institute-ot (divat intézet) támogatja. A Costume Institute több mint 33 000, a trendek, a ruhák és kiegészítők világához kapcsolódó tárgyat tartalmazó gyűjteményt őriz. A Met-gálának minden évben van egy tematikája, idén 'Az idő kertje' volt a szlogen, ennek megfelelően öltöztek fel a meghívott hírességek. A témaválasztást J.G. Ballard angol író 1962-es, azonos című novellája ihlette, és a Metropolitan Múzeum tavaszi kiállításához kapcsolódik, amely a 'Csipkerózsikák: Ébresszük fel a divatot' címet viseli.

Keke Palmer színésznő (A Wall Street pillangói) csodás Marc Jacobs ruhájában úgy néz ki, mintha egy fa gyökerei tartanák fogva.

Forrás: Getty Images

