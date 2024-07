Tévhitek a hajápolásról – Így lesz egészséges hajkoronád

Tedd a szívedre a kezed, hány olyan hajápolót vettél az elmúlt egy évben, ami tényleg használt és te tényleg rendszeresen használod? Ha a hajápolásról van szó, tévhitek tömkelege kering az internet bugyraiban. Olyan módszerek ezek, amelyekkel inkább csak ártasz a hajadnak, szebb biztosan nem lesz tőlük.

Tévhitek a hajápolásról.

A haj növekedése egy összetett folyamat, amelyet genetikai, táplálkozási és környezeti tényezők befolyásolnak. Ugyanez jellemző a fejbőrre is, mindenkié más és más, sőt, az életkorunk előrehaladtával is változhat a működése. Ezért is fontos, hogy megfelelő módon kezeljük mind a fejbőrt, mind a hajat.

Tévhitek: ha ezt teszed, hibát követsz el

A legfontosabb szeánsz a hajmosás. A leggyakoribb tévhitek egyike, hogyha két hétig nem mosol hajat, kevésbé fog zsírosodni. Ne aszald a fejbőrt a mosatlan haj alatt, egyszerűen kellemetlen érzés, viszketést okoz. A hajnak rendszeres tisztítása van szüksége, aminek ütemét te állítod be. Keress olyan sampont, miben minél kevesebb illatanyag, tartósítószer van. Az úgynevezett "mentes" samponok ugyanolyan jól tisztítanak, de kevesebb vegyszerrel terhelik a fejbőrt. Ebben a hőségben egy gyors hajmosás kész felüdülés.

Kenje vagy ne kenje?

A hajbalzsam nem pakolás. Tévhit, hogy a nagy mennyiségben felvitt hajbalzsam kiváltja a hajpakolást. A samponos tisztítás után felvitt balzsam segít ugyan könnyen fésülhetővé tenni a hajat, de nem tartalmaz olyan hatóanyagokat, amik egy fejbőrmasszázs alkalmával hosszabb idő alatt fejtik ki hatásukat. Ráadásul a balzsamot a hajra kell felvinni és nem a fejbőrre. Ha túlzásba viszed, akár zsírossá, nehézzé is teheti a hajadat.

Kérem öblítsen!

A hajból minden sampon és balzsammaradékot alaposan ki kell öblíteni. A "csak egy borsónyit rákenek a végére" módszertől inkább csatakos, zsíros lesz a hajad, nem pedig könnyű és puha. A hajvég ápolókból pedig tényleg csak egészen pici adag kell, hiszen pont az a lényege, hogy csak a haj végére kerüljön a szérumból, így nem nehezíti el a hajat.

Van egy jó fodrászom, mindent megold

A haj növekedését a genetika és a hormonok szabályozzák. A hajhagymák a fejbőrben találhatók, és ezek a sejtek felelősek az új hajszálak termeléséért. A hormonok, például a tesztoszteron és az ösztrogén, befolyásolják a hajciklusokat. Ne feledd, hogy a hajad ugyanolyan része a testednek, mint a kezed és a lábad. Ha úgy érzed, betegség miatt problémás, orvoshoz menj vele, ne fodrászhoz.

Az vagy, amit megeszel

Nem igaz, hogy a táplálkozásod nem hat a hajad állapotára. Az egészséges haj növekedéséhez fontos a megfelelő táplálkozás. A B-vitaminok, C-vitamin, E-vitamin és a cink kulcsfontosságúak. Fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt és magvakat, hidd el, a hajad meghálálja.