Mellműtéte után megcsináltatta orrát is Charlie Sheen 20 éves lánya - FOTÓ

Charlie Sheen és Denise Richards 20 éves lánya, Sami elárulta, hogy a mellimplantátum-beültetése után kevesebb mint egy évvel átesett "álmai" orrműtéjén. A két híresség lánya Only fans-modell: fontos számára a jó megjelenés és úgy vélte, az orra nagyon sokat ront az összképen. Samit Beverly Hills-i Dr. Deepak Dugar műtötte meg augusztus 12-én: a lánynak - most hogy már lekerült a kötés az orráról - tetszik a végeredmény. Charlie Sheen lánya előtte azonban a TikTokon mutatta meg, hogyan fest a műtét után és arról is beszélt, miért volt rá szüksége.

Charlie Sheen lánya, Sami régóta meg akarta plasztikáztatni az orrát

Forrás: Sami Sheen/Instagram

Charlie Sheen lánya boldog álmai orrával

Sami azt elmondta, hogy öt éve tervezi az orrplasztikát.

„Minden egyes fényképemet photoshopolnom kellett, mert borzalmasan néztem ki: hatalmas volt az orrom és lógott" - vallotta be. "A műtét előtt ideges voltam, de ugyanakkor rendkívül izgatott is" - írta. „Még csak a két nap telt ek a beavatkozás óta, de máris új nőnek érzem magam, és nagyon boldog vagyok, hogy végre megkaptam az álmaim orrát" - tette hozzá az Only fans-modell Sami.

Sami semmit nem mutat az erotikus portálon

Ahogy Charlie Sheen is botrányhősként híresült el, úgy lánya, Sami sem veti meg a polgárpukkasztást. Többek között ezért is regiszrált "előadóként" az Only Fansre, holott nyilvánvalóan nem a megélhetéséért kell dolgoznia. Szülei egyáltalán nem díjazzák lányuk karrierjét, aki annak ellenére havi 80 000 dollárt keres, hogy még csak nem is pucérkodik a kamerák előtt. Sami ettől függetlenül szexmunkásként emlegeti magát, ami Charlie-t és Denise-t is felzaklatja. "Csak a szája nagy, le sem vetkőzik, nem hogy mást nem csinál" – nyilatkozta egy bennfentes Samiről, akinek 4000 követője van. "Csak szívatja az embereket" - tette hozzá.