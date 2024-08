Jennifer Lopez és Ben Affleck 2022-ben házasodtak össze, eleinte úgy tűnt, hogy ez a szerelem mindent kibír, de az utóbbi hónapokban nehéz időszakon mentek keresztül. Olyannyira válságban van a kapcsolatuk, hogy már a gyűrűiket sem viselik, sőt, bennfentesek szerint már a válási papírokat is előkészítették. A krízis súlyosságát tükrözi az is, hogy a színész nemrég teljesen új külsővel jelent meg, borotvált mohikán frizurával, bőrkabátban és pilóta napszemüvegben kapták lencsevégre.

Ezen a képen látszik, hogy Ben Affleck haja jelentősen átalakuláson ment át - ami Jennifer Lopez tetszését egyáltalán nem nyerte el

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez undorodik Ben új külsejétől

A hírek szerint Jennifer egyáltalán nem elégedett férje új külsejével, és úgy látja, hogy ez a életközepi válság jele, amely szerinte hozzájárult házassági problémáikhoz. A forrás azt is állítja, hogy a 55 éves énekesnő szerint a színész teljesen elhanyagolta őt.

Jennifer szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy Ben lelkileg nincs jól, és már egy ideje egyáltalán nincs – különben, miért dobna el egy csodálatos házasságot

- állítja a bennfentes.

Ennek a házasságnak biztosan vége

Jólértesültek szerint a pár házasságának biztosan vége van: már alá is írták a papírokat, csak még nem adták be a bíróságra. Ben úgy érzi ezzel megalázná Jennifert, aki csak néhány hónapja kezdi felfogni, a kapcsolatuk tarthatatlan. Barátai szerint Jen nagyon sokáig küzdött a szerelemért, majd a szerelem látszatáért, annak ellenére, hogy figyelmeztették, valami bűzlik. Jane Fonda - aki egy telefonhívás erejéig szerepel is JLo dokujában - például elsőként jegyezte meg Jennek, hogy félti őt. "Aggódom, mert úgy érzem, hogy túlságosan bizonyítani akarsz valamit, ahelyett, hogy megélnéd. Minden fotón csókolóztok, ölelkeztek... de ez olyan, mintha a külvilágnak szólna" - mondta. A színésznőnek az nem tetszett, hogy Lopez és Ben annyira másképp gondolkodnak a nyilvánosság előtti megjelenésen. Amíg JLo kifelé éli meg a szerelmet, addig Ben megtartaná magának.

Ben Affleck másként képzeli el az életét Jennifer Lopez után

Bennfentesek szerint a színész készen áll az újrakezdésre, és merőben más életet képzel el magának, mint amilyen Jennifer Lopez mellett volt. Szeretné távol tartani magát a nyilvánosságtól, amennyre csak lehet. „Bennek új energiára volt szüksége az életében" - mondja egy forrás, megjegyezve, hogy a sztár új otthona az, amit eredetileg keresett, mielőtt ő és Lopez megvették a birtokukat. „Ez inkább az ő tempója" - teszi hozzá a forrás. „Jobb a lelkiállapota, és jobban halad előre."