Kim Wilde, C.C. Catch, Samantha Fox: így festenek ma a nyolcvanas évek legszexibb énekesnői

C.C. Catch is letagadhat jó pár évet, az idén hatvan éves énekesnő rajongótábora hatalmas, sokszor követik őt fellépéseire.

Samantha Fox: slágerek és realityk

A londoni születésű Samantha Karen Fox 16 évesen kezdett modellkedni, fotóival azóta is találkozhatunk néhány autószerelő-műhely falán. Hamar népszerű lett és amikor kiderült, hogy énekelni is tud, akkor azonnal lemezszerződést ajánlottak neki, de már 20 éves volt, amikor első slágere, a Touch me megjelent.

Samantha Fox a színészkedésbe is belekóstolt, szerepelt több sorozatban és filmben, sőt, olyan reklámokat is vállalt, amelyek jót tettek a karrierjének. Bár nem tartott akkora szünetet, mint C.C. Catch, de 2016-ban ő is felült a retrovonatra: részt vett a Celebrity Big Brotherben, ami új erőt adott a pályafutásának. Az 58 éves Samantha Fox így néz ki napjainkban:

Kylie Minogue: a Loco-Motiontól a Padamig

Az idén 56 éves ausztrál popdíva a Szomszédok című sorozattal lett ismert. Jason Donovan partnereként sikerre vitte az Especially for you című slágert, majd önálló karrierbe kezdett.

Kylie kiemelkedik kortársai közül. Mindenféle botrány és kicsapongás nélküli sikerszériáját talán csak daganatos betegsége nehezítette, amin viszonylag gyorsan felülkerekedett. Ő nem csak a retrovonat utasa, sorra gyártja a slágereket, és ontja magából a koncerteket. Legutóbb Budapesten a Sziget Fesztivál Nagyszínpadán énekelte el a Loco-Motiont, és lám-lám, a rajongók hada még 2024-ben is vele énekli a több évtizedes sláger szövegét.