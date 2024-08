Félmeztelenül élvezte a napsütést Heidi Klum: nem sokat bízott a képzeletre - FOTÓK

Heidi Klum félmeztelenül élvezte a napsütést a festői St. Barts szigetén, ahol férjével, Tom Kaulitz-cal ünnepelték ötödik házassági évfordulójukat. A modell, aki nem hagyott sokat a képzeletre, csupán egy barna színű bikinialsót viselt.

Heidi Klum mostanában többet mutatkozik ruha nélkül, mint ruhában

Forrás: GC Images

Heidi Klum ismét félmeztelenül mutatkozott

A St. Barts-i utazás előtt Heidi és Tom két hónappal korábban már élveztek egy romantikus nyaralást Szardínia szigetén, Olaszországban. A modell ott is elhagyta bikinifelsőjét a tökéletes barnulás érdekében, miközben Tom mellette pihent. A Karib-térségben is nagyon jól érzik magukat, Heidi mindössze egy barna bikinialsót viselt a tengerparton, ahol büszkén mutatta meg dús kebleit, még az sem érdekelte, hogy fotózzák. A róla készült képek megtekintéséhez kattints ide.

Heidi Klum topless mutatta meg magát a tengerparton

Az 51 éves Heidi nem először hívja fel magára a figyelmet pucérkodásával, azt vallja, úgy él, ahogy csak szeretne. Korábban arról nyilatkozott, elfogadja, hogy nem mindenki kedveli őt, sőt, van akit idegesít, azoknak azt javasolja, ne kövessék a közösségi oldalán. Ezekkel a képekkel azt is bebizonyította, hogy rajta bizony nem fog az idő: hiába töltötte be az 51-et, ő még mindig pontosan olyan dögös, mint a pályája elején. Közel húsz évvel fiatalabb férjével pedig rácáfoltak a közhelyekre és a korkülönbség ellenére is remekül megvannak és dúl köztük a szerelem.