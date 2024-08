A 51 éves színésznő egy sor fotón és videón mutatta meg új, hullámos rózsaszín hajkoronáját, amellyel egy kutyás rendezvényre érkezett. Kate Beckinsale általában mézszőkére festi frizuráját, de most valami vagányabbra vágyott.

Kate Beckinsale szőke haját rózsaszínűre festette

Forrás: Getty Images/Gilbert Flores

A posztban a fodrászát, Dimitris Giannetost is megjelölte, aki Instagram oldalán szintén megosztott egy fotót a hírességről. Giannetos nagyon szereti ezt az árnyalatot, Shania Twain haját is festette már ilyenre, és Megan Fox rózsaszínű fürtjeiért is ő volt felelős.

Kate Beckinsale viccesen megjegyezte, hogy szeretett törpespicc kutyája, Myf, több figyelmet kapott az eseményen, mint bárki más. Pedig a színésznő mindent megtett, hogy magára vonja a tekinteteket: rózsaszín frizurájához egy áttetsző fehér blúzt viselt, mely alatt jól látszódott csipkés melltartója.

Ami Myfet illeti, nagyon élvezte az eseményt, ez a videókon is látható: élvezettel játszott más kutyákkal, és még egy fánkot is megszerzett, természetesen az 'anyukája' segítségével. Talán a következő bulira Beckinsale a hajszínét is a pomerániai kutyája szőréhez igazítja majd.