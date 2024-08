3 szépségtrükk, ami megmenti a frizurád és a bőröd a nagy hőség után

Bármennyire is élveztük a simogató napsugarakat, az egész napos pancsolást vagy éppen a hűsítő nyári szellőt, ezek bizony mind nyomot hagytak a külsőnkön. Így ideje kezelésbe venni a bőrünket és tincseinket. Ezek a szépség trükkök villámgyorsan eredményt hoznak.

Néhány gyors szépség trükkel újra ragyogó lesz a bőröd és a tincseid is.

Forrás: Shutterstock

Ezt a 3 szépségtrükköt vesd be nyár végén

Ragyogás az arcnak

Hiába vetettünk be mindent a megfelelő fényvédelemért vagy éppen ápoltuk a bőrünket, az arcot így is biztosan megviselte a perzselő nap, a klóros vagy sós víz, esetleg a szél. A bőrünk felső hámrétege emiatt durvábbá és szárazabbá válik, az apró mitesszerek beégnek, és az arcon lévő foltok vagy apróbb hibák is jobban láthatóvá válnak. Emellett hiába lett jó színünk, mégis lehet, hogy fakónak és fénytelennek tűnik.

Megoldás: Fontos, hogy megszabaduljunk az elhalt hámsejtektől, és felszabadítsuk a bőrünket. Ehhez elengedhetetlen, hogy hámlasztókat vessünk be, de lehetőleg extra gyengéd formában. A másik lényeges lépés az alapos hidratálás, hiszen a bőrünk még mindig szomjazik a víz után. Válasszunk olyan krémeket, amelyekben sok a hialuronsav, mert egyedülállóan erős vízmegkötő hatása miatt, a bőr feszes és üde marad. De érdemes hidratáló maszkokat, fátyolmaszkokat is bevetni, és akár hosszabban is az arcunkon hagyni.

Extra tipp: Keressük a bőrnyugtató összetevőket, mint a panthenol, allantoin, aloe vera amik a bőr védőrétegének megerősítésében segítenek.

Felfrissülés a testnek

Ahogy az arcunknak hámlasztásra, úgy a testünk többi részének alapos radírozásra van szüksége. Ne féljünk attól, hogy ezzel elveszítjük a nehezen megszerzett barnaságot, épp ellenkezőleg, még a színünk is megújul kicsit, ha megszabadulunk az elhalt hámsejtektől.

Megoldás: Egy finomszemcsés radír segítségével könnyen elérhetjük a kívánt hatást. Ezt követően jöhet a regenerálás és a nedvességpótlás. Mivel azért még mindig meleg van, nem szükséges nehéz állagú termékekre váltanunk, maradhatnak a nyáron megkedvelt vizes, géles, joghurtos textúrák, amelyek könnyen beszívódnak. És az illatuk felidézi az igazi nyarat!

Extra tipp: Ahogy a sok mezítláb vagy szandálban való mászkálás után a lábunknak is szüksége van az alapos regenerálásra, így kényeztessük tápláló hatású krémekkel.

Szikrázás a tincseknek

A frizuránkat veszi legjobban igénybe a nagy meleg és a napsütés, emiatt szárazzá, fakóvá és élettelenné válhat - akár festettek a tincseink, akár természetes a színük.

Megoldás: Kifejezetten sérült, károsodott tincsekre való samponokat, balzsamokat válasszunk, keressük a „Regeneráló” vagy „Repair” feliratokat, amelyek újra puhává és szikrázóvá varázsolják a hajunkat. Utolsó simításként használjunk mélyen tápláló pakolásokat, amiket akár egy-két órán át is a hajunkon hagyhatunk, és csak utána öblítsük le őket.