Bőrelváltozások nyáron: ezekre mindenképpen figyeljünk oda!

Nagyon figyeljünk oda a bőrelváltozásokra, különösen nyáron. Fontos, hogy odafigyeljünk magunkra, hiszen már egyetlen vizsgálattal is komoly problémákat előzhetünk meg. Dr. Csernus Krisztina bőrgyógyász, kozmetológus mondta el, milyen tünetekre figyeljünk oda.

Bőrelváltozás nyáron–Ezekre figyelj oda!

Forrás: Shutterstock

Bőrelváltozások nyáron

Bőrrák: A köztudattal ellentétben, a melanóma nem bőrrákot jelent. Pontosabban nem csak a melanóma bőrrák, és nem ez a leggyakoribb rosszindulatú bőrelváltozás, hanem a basalioma. Ezt követi a spialioma és a melanóma. Utóbbi mindössze 2-3 %-át alkotja a bőrből kiinduló rosszindulatú daganatoknak, viszont igaz, hogy ez a legagresszívebb típus – hívja fel a figyelmet dr. Csernus Krisztina.

* A basalioma a legsikeresebben gyógyítható elváltozás. Előidézheti a túlzásba vitt napozás, szoláriumozás, gyakori leégés. A bőrelváltozás lassan növekszik, viszont képes a mélyebb szövetekbe is átterjedni, és így már érintheti a porcokat, csontokat is, de áttét csak nagyon ritkán fordul elő. Jól kezelhető gyógyszerrel, vagy akár műtéttel is. Gyógyulás után azonban fontos a rendszeres ellenőrzés, mert jellemző, hogy bármikor kiújulhat. A napozási szabályok betartásával ez a betegség megelőzhető.

* A spinalioma, mint második leggyakoribb bőrrákfajta a bőr felszíni rétegeiből indul ki, és hajlamos áttétet is képezni más szervekben, mint például a csontokban, tüdőben vagy akár nyirokcsomókban. Jellemzője, hogy bár az UV-sugárzás növeli a kialakulásának esélyét, nem csak a bőr azon részén jelenhet meg, amely erős napfénynek van kitéve, hanem szinte bármelyik testrészen, akár még a szájban vagy a nemi szerven is. Kialakulásában fontos szerepe lehet a HPV-nek. Műtéttel, sugárkezeléssel jól gyógyítható, ha időben felismerik.

* A melanóma malignum a festék tartalmú sejtek rosszindulatú burjánzása. Ez a legsúlyosabb bőrrákfajta, bár a legritkább is. Áttétet képezhet a tüdőbe, agyba, májba, csontokba és akár halálos is lehet. Gyakrabban fordul elő világos hajú és bőrű egyéneknél, különösen, ha fokozott napsugárzás éri őket. A leggyakoribb előfordulási helye nőkön a lábszár és az arc, férfiakon a törzs és a hát.