Kulisszák mögött készült felvételeket osztott meg Never Let Go című új filmjének forgatásáról Halle Berry szombaton az Instagramon. A színésznő megmutatta, hogyan alakítják át a testét, beleértve a hónalját is.

Halle Berry betekintést engedett a kulisszák mögé

Forrás: NurPhoto via AFP

Halle Berry átalakulása: rá se ismerni a színésznőre

„A mama készülőben” – írta Berry a képaláírásban, majd hozzátette: „Az egyik legösszetettebb karakter, akit volt szerencsém megtestesíteni. A #NeverLetGo mindenhol a mozikban!” - tette hozzá Halle, a bejegyzést eddig több mint 100 ezren lájkolták. Halle Berry ikerfiúk anyját játssza a horrorban, melyben a gonosz szellemek ellen védekeznek, ám mégis elszaadul a pokol. Halle korábban úgy nyilatkozott, hogy adrenalinfüggősége miatt vállalta el a szerepet, ami egészen mást kíván tőle, mint a korábbiak.

A színésznő menopauza-aktivista

A CBS Mornings című műsorában szeptember 17-én volt vendég Halle Berry, aki meglepő nyíltsággal beszélt a saját klimaxos és menopauza-tapasztalatairól. Szóba került többek között a hüvelyszárazság, a fájdalmas szex, de a színésznő megdöbbentő nyíltsággal beszélt a saját vaginájáról is, amit egy lédús őszibarackhoz hasonlított. A színésznő azt is elárulta, hogy a legborzasztóbb módon tudta meg, hogy menopauzában van, ami akkor történik, amikor a nőknek megszűnik a menstruációjuk, és az ösztrogén és a progeszteron hormonok csökkenésének hatásaitól szenvednek.