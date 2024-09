A klimax az emésztésedre is hatással van: nem mindegy, mit eszel változókorban

Egyél többet ezekből az ételekből

„A legjobb menopauza-diéta tápanyagban gazdag, kiegyensúlyozott étrend, amelyet hosszú távon is be lehet tartani” – állítja Tara Schmidt dietetikus. „Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanaz kell ennie, de egy mediterrán stílusú étkezés jó kiindulópont lehet” - tette hozzá. Karen Newby, menopauzás nőkre specializálódott táplálkozási szakértő szerint mindenkép iktassunk be az étrendünkbe fitoösztrogéneket. „Ez az élelmiszercsalád - tofu, szójajoghurt - növelheti az ösztrogénszintet, ezért lehetséges az, hogy Ázsiában, ahol magas a szójafogyasztás, a nők kevesebb menopauzális tünetről, - mint például a hőhullámok - számolnak be” - nyilatkozta. Jenn Salib Huber dietetikus és természetgyógyász szerint sokat segít, ha minden étkezés tartalmaz 20-30 gramm fehérjét és együnk sok omega 3-ban gazdag ételt, zsírosabb halakat, például lazacot, pisztrángot, makrélát, szardíniát és szardellaféléket, valamint dióféléket is.

Van, amit jobb, ha kerülünk

A finomított szénhidrátok és feldolgozott élelmiszerek hizlalnak és gyulladásokat is okozhatnak, ezekből jóval kevesebbet kellene enni, mint korábban. A kávé és az alkohol felerősíti a hőhullámokat és az emésztési problémákat és a hangulatzavarokat, így ezeket is érdemes elhagyni vagy csak nagyon ritkán fogyasztani a menpauza idején.