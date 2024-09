Ördög Nóra: „Nagyon szeretem a sminkeletlen arcomat"

„Mindig meg szokta jegyezni, hogy most hagyjam, most ez így tetszik neki. De hál' Istennek a smink nélküli arcomat is szereti, és arra is mindig pozitív bókokat kapok tőle, úgyhogy igazából nem panaszkodhatom" - mondta a kétgyerekes édesanya.

Ördög Nóra kislánya, Mici is élénken érdeklődik a sminkelés iránt

„Nyilván őt már nem csak az szippantja be, hogy tőlem mit lát, ő már azért TikTokon is találkozik a sminktrendekkel. Nemrég elindult egy tornaversenyen, ahol - ugyanúgy, mint nálam a versenytáncban - szintén része volt a smink az outfitjének. Meg is döbbentett, hogy már itt tartunk, 11 éves, és tényleg, ilyen alkalmakkor már ő is viselhet sminket. És nyilván nagyon érdeklik a különböző szájfények, ha bemegyünk egy drogériába, akkor nem tudunk úgy eljönni, hogy valamit ne kutasson magának" - mondja Nóri, aki smink nélkül is nagyon jól érzi magát, sőt...

„A munkámból kifolyólag is annyira sok olyan helyzet van, amikor profi kezek közé kerülök, és nagyon szép sminkeket viselek, hogy a hétköznapokon most már nagyon szeretem a sminkeletlen arcomat viszontlátni a tükörben. A kicsit nyugalmasabb arcomat, ami elindít bennem egy olyan folyamatot, hogy ma béke van, ma a családdal vagyok, ma irodista vagyok, bármi vagyok. Viszont nyilván ezeken a napokon is a pirosító nagyon kell, az mindig. Hogy legyen egy kis élet, egy kis üdeség az arcon, ez elmaradhatatlan, meg a szám! Vastag a szám, nagyon gyorsan, nagyon könnyen kiszárad, úgyhogy ez egy folyamatos küzdelmem, hogy mindig valami legyen rajta, amitől hidratáltnak, dúsnak tűnik."