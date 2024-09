Őszi szépségtrendek: idén a sötét árnyalatok hódítanak

Sötét körömlakk

Az őszi manikűrökben a rövidebb, természetesebb körömformák is előtérbe kerülnek

Forrás: Shutterstock

A sötét, drámai körömlakk-árnyalatok, mint a mélybordó, sötétkék, feketés lila és zöld is uralják az őszi manikűr világát. Ezek a színek jól passzolnak az őszi öltözékekhez, és elegáns megjelenést biztosítanak. A körmök terén az idei trendek a mély, gazdag tónusokat kedvelik, amelyek egyszerre modern és klasszikus hatást keltenek.

A matt és fényes lakkozások egyaránt népszerűek, és sokan a különböző textúrákkal is kísérleteznek. A metálfényű lakkok például különösen jól mutatnak a sötét árnyalatok mellett, hiszen egy kis csillogást csempésznek a manikűrbe. Az őszi manikűrökben a rövidebb, természetesebb körömformák is előtérbe kerülnek, ami kényelmes és praktikus választás a mindennapokra.

Gazdag textúrájú haj

A lazább fonatok különösen népszerűek, amelyek egyszerre adnak nőies és lezser hatást.

Forrás: Shutterstock

Az őszi szezonban a hajápolásra is nagyobb figyelmet kell fordítanod, hiszen a hűvösebb időjárás és a szél száríthatják a hajat. A természetes, dús és textúrázott frizurák nagyon divatosak idén ősszel. A természetes hullámok és a lazább fonatok különösen népszerűek, amelyek egyszerre adnak nőies és lezser hatást.

Az idei trendekben a természetesség hangsúlyozása mellett a gazdag hajszínek is nagy szerepet kapnak. A mélyebb, melegebb tónusú hajszínek, mint a mézszőke, rézvörös, gesztenyebarna és csokoládébarna, tökéletesen illenek az őszi hangulathoz. Emellett a hajápolásban a hidratáló maszkok és szérumok használata is elengedhetetlen, hogy a hajad egészségesen ragyogjon az őszi hónapok alatt is!