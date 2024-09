A Z generáció megtalálta a boldogság titkát, amire még a pszichológusok is áldásukat adták

A dopamin egy agyban termelődő neurotranszmitter, amely a szervezet jutalmazási rendszerének elengedhetetlen része. Azok, akik alacsony dopaminszinttel küzdenek (például ADHD-s emberek), gyakran keresik a gyors megoldásokat, például a közösségi média görgetését, nassolást vagy vásárlást – ezeket magas stimulációjú viselkedésnek is nevezik.

A „dopamin menü” kifejezést az amerikai YouTuber, Jessica McCabe alkotta meg 2020-ban a „How to Give Your Brain the Stimulation It Needs” című videójában. A @happyolivestudio TikTok oldal például olyan videókat osztott meg, ahol egy kézzel készített napló látható, tele matricákkal, rajzokkal és jegyzetekkel a kedvenc dolgairól:

A @lucygeorgina.g felhasználó pedig olyan tevékenységek pillanatképeit tette közzé, amelyek garantáltan dopaminlöketet adnak, mint például a latte art készítése vagy a sütés. A londoni életmód-influenszer, Matilda Bea is megosztotta a számára legnagyobb örömet jelentő tevékenységek listáját, mint például az otthoni habfürdők, a nyaralási ruhák megtervezése, vacsorapartik szervezése, a jól feltöltött hűtő, a barátokkal töltött hétvégék, kabrió autós utak, csajos esték, sminkelés, és a friss ágyneműk.