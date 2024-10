Milyen gyakran kéne mosnod a hajad? Szakértő válaszol

Sok mítosz kering arról, hogy mennyi az egészséges mennyiségű hajmosás, és be kell vallanunk, hogy sosem tudtuk igazán, mert a leírtak és az eredmények különböztek. Mindannyian igyekszünk felmérni hajunk igényeit, ám több problémára is megoldást kell találnunk. A korpásodás és a zsíros haj nem igényli ugyanazt, mint a normál haj. Illetve, figyelni kell a fejbőr állapotára is.

A hajtípusod szerint akár a mindennapos hajmosás is megengedett lehet.

Forrás: Shutterstock

A hajmosás gyakorisága hajtípus szerint

A hajtípusodtól, olajmennyiségtől és a hajformázási szokásaidtól függőn kell kitalálnod a hajmosás gyakoriságát. Nincs jó vagy rossz válasz, hiszen ahány ember annyi szokás, most viszont egy dermatológus és fodrász szakember adott nekünk válaszokat.

Mi az egészséges?

A hajmosás gyakorisága a hajadtól függ, és nincs egy határozott válasz arra, hogy mi az egészséges. Sok dermatológus úgy vallja, hogy heti kettő vagy három alkalommal érdemes hajat mosni, hogy ne halmozódjon fel semmilyen szennyeződés a fejbőrödön. Iris Rubin dermatológus szerint viszont az egyenes hajtípusokat sokkal gyakrabban kell mosni, mint a hullámos és göndör hajat. Illetve, ha viszketést, hámlást, zsíros tincseket vagy kellemetlen szagokat tapasztalsz a hajadon, akkor gyakrabban kéne hajat mosnod.

Normális a mindennapos hajmosás?

Igen, normális addig, amíg nem szárítod ki a fejbőröd. Sőt, azoknak, akiknek zsíros a fejbőre kifejezetten ajánlott a mindennapos hajmosás. Ehhez használj olyan sampont, ami nem szárítja ki a fejbőröd és nem okoz viszketést. Szintén fontos a mélyhidratálás hajmosás után, és lehetőleg kerüld a hővel való hajformázást is, hiszen ezek tovább roncsolják a hajad.

Meddig érdemes elhúzni a hajmosást?

A kérdés megválaszolásához szintén fontos tudatosnak lenned a bőröd és hajad igényeivel, és érdemes megfigyelned, hogy fejbőröd milyen gyorsan zsírosodik. Maximum egy hétig érdemes elhúznod a hajmosást, hogyha vastag szálú, szárazabb hajtípusod van. És nem azért egy hét, mert annál tovább nem bírja, hanem mert ez egészséges ahhoz, hogy ne okozz kárt a hajadban és a fejbőrödben. Ha ennél tovább húzod, az száradáshoz és irritációhoz vezet, ami aztán komolyabb problémákat okozhat.