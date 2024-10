Ősz a hajtöved? Íme 3 azonnali trükk a hajlenövés természetes eltüntetésére

Ó, azok a fránya szürke hajszálak! A hajfestéssel szerencsére gyorsan eltüntethetjük őket. De mi a helyzet akkor, ha már több hét eltelt két hajfestés között és gyorsan szeretnénk megoldást találni a lenövés és az ősz hajszálak eltüntetésére? Bár imádjuk a boltokban kapható termékek azonnali hatását, be kell látnunk, hogy némelyik sajnos igen természetellenesnek tűnik. Ezzel a 3 trükkel viszont természetes módon elfedhető a hajlenövés.

Könnyen eltüntethető a zavaró hajlenövés ezekkel az egyszerű és természetes trükkökkel.

Forrás: Shutterstock/Adele25

Ősz hajtövek elfedése: Ezzel a 3 trükkel tüntethető el a hajlenövés

Ki ne ismerné azt a problémát, amikor gyorsan el szeretne indulni és csak annyit kellene tenni, hogy valahogy eltakarja a hajlenövését? Ilyenkor az instant megoldás a spray vagy púder használata, de bumm! Murphy, hogy ilyenkor hirtelen túl sok termék jön a spray-ből, és úgy nézünk ki, mintha parókát viselnénk. A hajválaszték sokkal sötétebbé válik, mint a frizuránk és a végeredmény nemhogy jobb, inkább kétségbe ejtő hatást kelt.

A hajtöveknek különösen nagy optikai hatása van: ha világosabb, mint a többi hajszál, a frizura kevésbé tűnik dúsnak.

Kicsit olyan hatást kelt, mintha kopaszodnánk, és ezt a vizuális látványt meg végképp szeretnénk elkerülni! Próbáld ki ezeket a tippeket, hogy a későbbiekben ne kerülj ilyen kellemetlen helyzetbe.

1. Fésű a hajválasztékra

Ha egyenesen elválasztott hajjal szeretnél megjelenni, de nincs időd a precíz munkára, vedd elő a kedvenc hajtőre való spray-det és egy hosszú nyelű fésűt. Ezt helyezd a hajválasztékodra, mielőtt elkezded fújni rá a spayt. Így a hajválaszték mentes marad a terméktől, és megőrzi a bőrszínt. A sima eredmény érdekében a spray-t 15 centiméter távolságból fújjátok. Így később sokkal természetesebbnek fog tűnni! Az alábbi videóban Eva Longoria be is mutatja ezt a trükköt, amihez csak annyit írt, hogy ez az egyik kedvenc szépségtitka. Próbáld ki te is és lehet, hogy a jövőben ez lesz majd az egyik kedvenc szépségrutinod!

2. Először a kefét fújd

Egy másik trükk, amellyel a végeredmény sokkal természetesebb lesz, egy jól összeszorított, vastag sminkecset, vagy púderecset használata. Fogj egy darab konyhai papírtörlő kendőt és tartsd a sminkecset mögé, amikor ráfújod a spray-t. Így kevesebb rendetlenség marad utána. Alaposan fújd be a kefét a termékkel, mielőtt pöttyöző mozdulatokkal a szürke hajtövekre simítanád. Dolgozd jól bele a hajba a terméket az ecset segítségével, és a másik kezeddel simítsd le a hajtöveket, hogy a mélyebben fekvő tincseket is elérje. Az ecsettel a szín kevésbé közvetlenül kerül a szürke hajtövekre, így sokkal lágyabb és természetesebb hatás érhető el. Ráadásul így még nagyobb kontroll kerül a kezedbe, hogy hova kerüljön szín és hova ne.