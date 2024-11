Nem mindegy, milyen magasra teszed a copfod: az arcod is megváltozhat tőle

A copf nagy előnye, hogy gyorsan elkészíthető és nem igényelnek különösebb kézügyességet sem. Ha betartod az alapvető tanácsokat, akkor ez az egyik legpraktikusabb frizura, mindamellett, hogy kényelmes, laza, rendkívül nőies és még a leghétköznapibb megjelenést is képes feldobni. Viselheted őket a munkába, a mindennapokban, sportoláshoz, elegánsabb alkalmakkor és a hétvégi buliba is. Gyakran mégis elfelejtjük, hogy mennyire változatosan lehet viselni a lófarokba kötött frizurát. Ha megfogadod a tanácsainkat, néhány aprócska kis praktikával még a sokszor unalmasnak tűnő copfot is megbolondíthatod, nőiessé varázsolhatod, ráadásul a külsődet is átalakítja.

A copf, a leghétköznapibb megjelenést is nőiessé varázsol

Forrás: Shutterstock

Copf, a legegyszerűbb összeállítást is tökéletessé teszi

Az „állvonal szabály”, ami megemeli az arcod

A dúsabb, teltebb hatásért érdekében a copf feletti tincseket egy kicsit lazítsd meg, ne tapadjon annyira a fejedre, ezzel megemeled és lazábbá teszed a frizurát. Apró trükk ugyan, de nagyon sokat dob a megjelenéseden. Ebben az esetben arra kell figyelned, hogy a copfod az állad természetes vonalát kövesse.

A lófarok legnagyobb előnye, hogy gyorsan elkészül

Forrás: Shutterstock

A copf egyik nagy előnye, hogy az elkészítése nem macerás, mégis kibírja az egész napos rohangálást. Már félhosszú hajkoronából is alkothatsz mutatós megjelenést, pár apróbb kiegészítő, hajcsat vagy masni segítségével pedig még tovább emelheted a megjelenés fényét.

Mutatjuk, hogyan csináld!

A legegyszerűbb, ha fogsz például egy tollat vagy ceruzát, és a füled hegyétől srégen felfelé tartod, az állad vonalával párhuzamosan, ahová mutat a toll hegye, olyan magasra kell tenned a copfot. Természetesen csak akkor mutat szépen a frizurád, ha egészséges, ápolt, fényes a hajad.

Ha széles, kerek arcformád van, érdemes a copf elkészítése előtt a hajadat a fejed tetején egy kicsit feltupírozni, hogy megnyújtsa az arcodat, és oldalt pedig hagyj néhány fürtöt lógva, ezzel ugyanis nem csak a járomcsontodat hangsúlyozhatod ki, hanem optikailag keskenyebbnek tűnhet az arcod és egy kis lifting hatást is elérhetsz a módszerrel.

Mire érdemes még figyelned?

Az „állvonal szabály” remek támpont a tökéletes copf megalkotásánál, de van néhány apróság, amire nem árt még odafigyelned. Például, mindig használj olyan hajgumit, ami megfelelően tart, a hajadat meg kell szárítani mielőtt összefogod, soha ne használj olyan hajgumit, aminek fémkapocs van a két végén, vegyél inkább szövetből készült hajgumit, néha viseld leengedve is, vagy tedd fel balerina kontyba és légy türelmes, óvatosan bontsd szét a hajad, különben a hajszálaid bánhatják.