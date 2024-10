Egészséges hajvasalás: ha ezt az 5 szakértői utasítást betartod, tökéletes lesz a frizurád

A hajvasalás egyszerű és gyors procedúrának tűnik, de sajnos pont ezzel a gyorsasággal és egyszerűséggel tesszük tönkre a hajunkat. A többszöri áthúzás, a vastag tincsek, a magas hőfok ugyan szögegyenes hajat varázsol, de minél többször csináljuk, annál szárazabb és töredezettebb lesz a haj vége ...

Hajvasalás egészségesen? Így csináld!

Forrás: Shutterstock

A hajvasalást végezheted úgy, hogy nem károsítod a hajad

Az egyenes haj sosem megy ki a divatból, a hidegebb idő beköszöntével viszont jobban kell vigyáznunk tincseinkre. Mivel nem mindenki született egyenes hajjal, ezért sokan a hajvasalóhoz nyúlunk akár heti több alkalommal is, hogy megtartsuk a tökéletes egyenes frizurát, ami több okból is káros lehet a hajkoronánkra nézve. Most viszont megmutatjuk a hajegyenesítés művészetének azt az 5 lépését, amire Mara Roszak celeb fodrász és Millie Morales hajstylist esküsznek.

1. lépés: legyen a hajad tiszta

Roszak szerint a hajmosást „hidratáló és alaposan tisztító samponnal és kondicionálóval kezdd, mert ez biztosítja, hogy a frizurád tovább tartson, mivel a tisztítás során eltávolítja a felhalmozódott szennyeződéseket, majd a hidratáló összetevők segítenek a kutikula kisimításában és lezárásában.”

A balzsamot hagyd a hajhosszodon pár percig, mielőtt leöblíted, majd használj mikroszálas törölközőt, ami nemcsak a nedvességet szívja fel, hanem a hajadon maradt extra balzsamot is. A hajmosás után ne használj olajat, mert az egyenesítéskor zsíros hatást fog kelteni.

2. lépés: legyen a hajad teljesen száraz

Szárítsd meg és fésüld ki jól a hajad. Ehhez használj egy jó minőségű hővédőt és fésüléskönnyítőt. A hajszárító már alkalmas arra, hogy egyenesítsd vele a hajad, így egy jó körkefével és néhány ügyes mozdulattal egyenesre száríthatod a hajad. „A hajvasalót inkább csak javításként használom, a legtöbb egyenesítő munkát pedig a hajszárítóval és a körkefével végzem” - mondja Roszak, ami különösen okos dolog, ha valaki finom, sérült hajjal dolgozik, és nem akar túl sok hőt alkalmazni.

3. lépés: tagold a hajad

„Tagold a hajad kisebb részekre.” - mondja Morales. „Én rétegről rétegre szekcionálom a hajam az aljától kezdve, a maradék hajamat pedig felcsavarom és csattal rögzítem. A fejem tetejét egyenesítem ki utoljára, mert így fog kinézni a legjobban.”

A tagolt haj azt is megkönnyíti, hogy nyomon tudd követni, hogy melyik részeket vasaltad már ki.

Elölről hátrafelé is haladhatsz, vagy ahogyan neked a legkönnyebb. A csatok használata előnyös, mert formázni tudod vele a hajad, valamint amikor sminkelsz csattal rögzítheted az elöl lévő tincseket, hogy megelőzd a hullámosodást.