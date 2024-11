A káprázatos haj kulcsa a fejbőr hidratálása

Arcunkat naponta kenjünk hidratálóval, hogy puha és élettel teli legyen, a fejbőr hidratálása azonban rendszeresen elmarad. Pedig az egészséges, ragyogó haj alapja az ápolt fejbőr, amit könnyedén beilleszthetünk hajápolásai rutinunkba.

Az egészsége haj kulcsa a fejbőr hidratálása

Mik a száraz fejbőr tünetei?

A feszülő, viszkető érzés a száraz fejbőr egyik első jele, melyet kipirosodás is kísérhet. Hasonlóan kellemetlen tünet a korpásodás, amikor a kifejezetten a száraz fejbőrre jellemző apró, pehelyszerű bőrdarabok hintik be a vállunkat. Ha nem gondoskodunk a száraz fejbőr hidratálásáról, az akár hajhulláshoz is vezethet.

Egyszerre több tényező is okozhat száraz fejbőrt: genetika, hideg időjárás, fűtés, túl gyakori hajmosás, szárazsampon túlzott használata, de forró hajformázó berendezések, valamint agresszív samponok mind száríthatják a fejbőrt. A fejbőr betegségek, gyógyszer mellékhatás, hormonzavar is okozhat fejszárazságot.

Amennyiben betegség tünete a fejszárazság, a fejbőr hidratálása mellett feltétlen legyen gondod a kór gyógyítására is!

Fejbőr hidratálása – így csinálják a profik

Keressünk természetes összetevőket!

Mivel az egyes samponokban található kemikáliák irritálhatják a fejbőrt, az egyik legjobb dolog, amit tehetsz, ha természetes összetevőjű termékekkel mosol hajat. A drogériák polcain egyre nagyobb választékban érhetők el natúr termékek, amikkel nemcsak fejbőrödet hidratálod, hanem még a környezetet is óvod.

Természetes kozmetikumok jó választást jelenthetnek viszkető fejbőr esetén.

Fejbőr hidratálása megfelelő samponnal

Ha ragaszkodnál a gyári samponokhoz, mert például rendszeresen alkalmazol szárazsampont, akkor olyan termékeket keress, amik hidratáló összetevőket, glicerint, panhenolt vagy hyaluronsavat tartalmaznak. Ajánlott a kifejezetten száraz fejbőrre kifejlesztett samponok használata, amik eleve fejbőr hidratálására lettek kifejlesztve.

Fejbőr szérum és olaj a kellemes közérzetért

Léteznek kifejezetten fejbőr hidratálására kifejlesztett szérumok, amik célzottan hatnak. Nincs más dolgunk, mint eloszlatni a fejbőrünkön a terméket, 20 percig hagyni, hogy kifejtse hatását, majd hideg vízzel kimosni. Ezzel lezárjuk a szőrtüszőt és a kutikulát, amivel megakadályozzuk az olajok elpárolgását.