Fényvédelem télen: így használd, ha nem akarsz pigmentfoltokat

A káros UV-sugarak ellen egész évben érdemes és kell védekezni, különösen ha évszaktól függetlenül sok időt töltünk a szabadban.

A téli sportoknál se feledkezzünk meg a fényvédelemről

Forrás: Shutterstock

Az UV jelen van, télen is kell a fényvédelem!

A bőrünket és az egészségünket nagymértékben károsíthatja az UV-sugárzás, azon belül is az UVA, ami a bőr idő előtti öregedését idézi elő, de nap­al­ler­giás reakciókat is okozhat, és az UVB, ami a barnulásért és leégésért felelős, illetve a bőrrák kiváltója is lehet.

Az UVA-sugár nagyjából állandó az év folyamán, az UVB viszont az évszakokkal változik. Nyáron nagyon magas a szintje, télen alacsony, kivéve a hegyvidékeket. Minél magasabban vagyunk ugyanis, annál számottevőbb a mértéke. Az UV-sugárzás decemberben a legkisebb, eddig az időpontig csökken, utána pedig növekszik, ezért ősszel és télen is ajánlott védeni magunkat, amikor a napon vagyunk. A hűvös hónapokban olyan nap- tejet használjunk, amiben az UVB mellett az UVA összetevő is megtalálható

– magyarázza dr. Torma Katalin bőrgyógyász-kozmetológus.

Rutin és aktivitás

A fényvédő krém használatát ilyenkor is célszerű beépíteni a mindennapos bőrápolási rutinba, főként ha kinti munkát, szabadidős vagy sport­tevékenységeket végzünk, illetve ha rövidebb-hosszabb időre elutazunk.



Aki télen meleg égövre, egzotikus helyre utazik, mindenképpen gondoskodjon a bőrvédelemről, hiszen ezeken a tájakon sokkal magasabb az UV-sugárzás, mint nálunk – figyelmeztet a szakértő. – Ha síelni megyünk, szintén elengedhetetlen a fényvédelem az említett magaslati környezet miatt, a hó ráadásul a sugarak mintegy 80%-át visszatükrözi, így duplán károsodhat a bőr. Az UV akkor a legerősebb, amikor süt a nap, ám a káros sugarak egy része a felhőkön is képes átjutni, ezért borús időben is fontos óvni a ruha alól kilógó részeket. Síeléskor tanácsos 50-es faktorszámú krémet használni.

Szem- és ajakvédelem

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az ajkak védelmét sem, amire külön fényvédő készítmények állnak a rendelkezésre.

Ha a tüneteket nézzük, az akut fénykárosodás azt jelenti, hogy megég és cserepes lesz az ajak, a krónikus napfényártalomtól pedig, akárcsak a test többi részén, ráncosabb lesz és hamarabb öregszik a bőr, ezenkívül nő a rosszindulatú elváltozások kockázata, ami az arcon és az ajkakon is előfordulhat. Ugyanilyen fontos a szemek védelme is, hiszen az UV-sugarak a látószervet is károsíthatják, amit UV-szűrővel ellátott nap- vagy síszemüveggel kiküszöbölhetünk.

– folytatja a szakember.

A bőrgyógyász a téli mindennapokra az alacsony faktorszámú készítményeket javasolja arcra és egyéb testrészekre, ezeket a bőrtípusunktól függően válasszuk ki. A hideg, szeles időben kipirosodik, kiszárad a bőr, emiatt a hidratálásra is fontos gondot fordítani. Érzékeny bőrre, mielőtt kimegyünk a napra, javasolt speciális, úgynevezett cold krémet használni megelőzésként.