Itt vannak a legjobb alapozók zsíros bőrre – Termékekkel, árakkal

Az alapozó kiválasztása zsíros bőr esetén nem tűnik könnyű feladatnak, de ha pár tényezőt figyelembe veszünk, akkor sokat segíthetünk a problémás bőrünkön. A zsíros bőr nem csak a felesleges olaj termelésére és a kifényesedésre hajlamos, hanem gyakran előfordul, hogy az arc különböző területein bőrproblémák, vagy száraz foltok jelentkeznek.

A mattító alapozók segítenek a felesleges olajok által okozott kifényesedés megelőzésében

Forrás: Shutterstock

Hogyan válasszunk megfelelő alapozót zsíros bőrre?

Az első és legfontosabb lépés, hogy olyan alapozó mellett döntsünk, amely hidratál és nem szárítja a bőrt, ugyanis a megfelelő hidratálásra a zsíros bőrnek is szüksége van. Ellentmondásosnak tűnhet, de ez a bőrtípus is hajlamos a kiszáradásra, ezért olyan alapozót igyekezzünk választani, amely visszaadja a bőr nedvességét és nem hangsúlyozza a száraz foltokat. Válasszunk könnyű textúrájú, olajmentes termékeket, amelyek nem tömítik el a pórusokat.

A mattító alapozók kevésbé csúsznak, és segítenek a felesleges olajok által okozott kifényesedés megelőzésében. Fontos, hogy a mattító alapozók közül is olyat válasszunk, amely megfelelően hidratál és nem szárít.

Melyek a legjobb alapozók zsíros bőrre?

1. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless

22 160 Ft

Forrás: vivantis.hu

Magas minőségű, teljes fedést biztosító alapozó, amely normál és zsíros bőrre egyaránt használható. Öregedésgátló hatóanyagokat tartalmaz, valamint nedvesség- és izzadtságálló. 44 különböző árnyalatban kapható. Könnyű textúrájának köszönhetően nem tömíti el a pórusokat.

2. Clinique StayMatte Oil Free Makeup

Clinique StayMatte Oil Free Makeup

17 790 Ft

Forrás: douglas.hu

Ez a kifejezetten mattító hatású alapozó meggátolja a bőr faggyútermelését, így a kifényesedést is. Izzadtságálló, enyhe és közepes fedést, természetes hatást biztosít. Könnyű textúrája miatt nagyon egyszerűen felvihető és nem tömíti el a pórusokat.

3. Lancome Teint Idole Ultra Wear

Lancome Teint Idole Ultra Wear

23 400Ft

Forrás: lancome.hu

Tartós és természetes hatású, magas minőségű alapozó, amely 81% hidratáló szérumot tartalmaz. Ennek köszönhetően még a száraz, érzékeny bőrre is használható. 55 árnyalatban kapható és SPF25 fényvédelemmel rendelkezik. Csillogásmentes, vízálló és nem csomósodik.

4. Estée Lauder Stay in Place SPF 10