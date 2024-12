A francia nők frizurájának titka: másképp mossák a hajukat, mint mi

Egészséges és fényes haj - a francia nők nem csak álmodoznak róla. Ők ugyanis egy dolgot egészen másképp csinálnak hajmosáskor, mint a legtöbbünk, méghozzá jól látható eredménnyel! Ez az apró hajmosási trükk nemcsak különösen szép tincseket eredményez, hanem pénzt is megtakarít.

A francia nők hajmosási trükkre minden frizurát megmenthet.

Forrás: Shutterstock

Francia nők hajmosási trükkje mentheti meg a hajadat

Van stílusuk, különleges divatérzékük, és persze, csodaszép hajuk. A francia nők tudják, mitől döglik a légy, nem csoda, hogy minden szépségtükkjükre kíváncsiak vagyunk. Különösen a hajmosási rutinjuk tér el a miénktől, lássuk, mit csinálnak másképp.

Ahelyett, hogy teljesen felhabosítanák a hajukat, a francia nők csak a hajtövükbe masszírozzák be gyengéden a sampont. A mennyiségre is nagyon ügyelnek, csak egy mogyorónyit nyomnak a tenyerükbe. Ha túl sok sampont használunk, az kiszárítja a hajat, és a festet hajat kifakítja. Öblítés előtt pedig kifésülik a hajat. Ha úgy spórolunk a samponnal, mint francia nők, akkor azért nem csak a frizuránk, de a pénztárcánk is hálás lesz.