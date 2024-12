Kvíz: mennyire ismered a karácsonyi hagyományokat? Teszteld!

Kvízünk segítségével most megtudhatod, vajon mennyire ismered a karácsonyi hiedelmek, szimbólumok és szokások múltbéli jelentését. Miért is viszünk be a házba, épp december 24-e délelőttjén a karácsonyfát, honnan a szokás, hogy aztán gömbökkel, szaloncukrokkal, girlanddal csillagszóróval és sok más egyébbel feldíszítsük? Miért is ajándékozzuk meg egymást, és miért nem hiányozhat egyetlen ünnepi asztalról sem a diós bejgli? Most mindenre fény derül. Vigyázat, bizonyos kérdéseknél, nehezítésként, több helyes megoldás is lehetséges!

Forrás: Shutterstock

Kvíz: Ha szereted a karácsonyt, nyert ügyed van!

Közeledik az év egyik legszebb ünnepe, a karácsony, ezen felbuzdulva mi is elhoztunk egy játékos kvízt, amivel szeretnénk feldobni a kedved. És mivel is lehetne jobban megkoronázni a karácsonyi időszakot, mint egy karácsonyi kvízzel? Legújabb, tudásalapú tesztükben kiderítheted, mennyire ismered a szeretet ünnepének valódi történetét, hagyományait. Felkészültél?