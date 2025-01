Ez történik a hajaddal, ha nem tisztítod rendszeresen a hajkefédet

Miért fontos ez?

Most már szinte mindent tudsz, kivéve, hogy mi történik, ha elhanyagolod a fésűidet. Fontos kiemelni, hogy a tisztítás nem csak az egészséges fejbőr és haj miatt fontos, hanem azért is, mert így növelheted a hajkeféid élettartamát. Emellett a fejbőröd egészségét is veszélyezteted, ugyanis miden alkalommal, amikor koszos hajkefét használsz, újra és újra visszajuttatod a lerakódásokat, baktériumokat és elhalt hámsejteket. Emiatt eltömődhetnek a pórusok, ami hajhulláshoz vezethet, arról nem is beszélve, hogy így könnyebben kócolódik a hajad, ami töredezéshez vezethet.