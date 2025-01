Kávé helyett: 6 jól bevált alternatíva, ami jobban felpörget, mint a koffein

Kávé helyett megannyi megoldás, és természetes alternatíva létezik már manapság. A kávé alapvetően egészséges ital, ha betartjuk a napi ajánlott bevitelt. A szakértők szerint egy egészséges felnőtt 350-400 mg koffeint fogyaszthat naponta, ami 3-5 csésze kávét jelent, ha más forrásból (pl. energiaital, tea, csokoládé) nem visszük be a stimulánst. Ám ha nem figyelünk, könnyen túlléphetjük a megengedett mennyiséget, ami rövid és hosszú távon is súlyos károkat okozhat. A túl sok kávé remegéshez, ingerültséghez, sőt akár a szorongás felerősödéséhez is vezethet az arra hajlamosaknál. Ha nem iszunk elég vizet mellette, erős fejfájást is okozhat, valamint ingadozóvá válhat az energiaszintünk. Bár a kávé rövid időre felpörget, ha hozzászokik a szervezetünk, akkor a fogyasztását követően hamar le is esik az energiaszintünk. Ezért érdemes egészséges, erőt adó forrásokból is pótolni az energiánkat.

Kávé helyett ezeket érdemes beiktatnod a mindennapjaidba

Forrás: Shutterstock

Kávé helyett: ím néhány remek alternatíva, ami felpörget álmos reggeleken

1. Kezd a reggelt egy pohár vízzel

Érdemes rögtön ébredés után friss ivóvíz fogyasztásával kezdeni a napot. Az ébredés utáni vízivás pótolja az elveszett folyadékot, segít az emésztés beindításában, felgyorsítja a rehidratációs folyamatot, biztosítva, hogy szerveink és szöveteink minél előbb hozzájussanak a működésükhöz szükséges folyadékmennyiséghez, valamint megnöveli a szellemi teljesítőképességet.

2. Lépj ki a szabad levegőre

A friss levegő, a napfény pozitívan hat az energiaszintünkre, többek között azért, mert a napfény szabályozó szerepet játszik a belső óránk működésében, és hozzájárul például a szezonális hangulatzavarok elleni küzdelemhez. Egy rövid 10-15 perces séta serkenti a vérkeringést, javítja az alvás minőségét, így nagyobb esélyünk van rá, hogy reggel kipihenten ébredjünk.

3. Sportolj rendszeresen

A fizikai aktivitással járó mozgás endorfinokat, más néven "jó közérzet" hormonokat szabadít fel, amelyek segítenek enyhíteni a szorongás tüneteit, elősegítik a szív egészségét és Legyen szó élénk sétáról, kocogásról, kerékpározásról Ha ebédidőben beiktatunk egy 30-40 perces edzést (ami akár egy gyors séta is lehet), délután sokkal jobban bírjuk majd a fizikai és szellemi terhelést.