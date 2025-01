4 bőrápolási trend 2025-re, amitől ragyogni fogsz

A bőrápolás mindig is két célt akart elérni: a tükörsima és a rendkívül feszes bőrt. Azonban a 2025-ös bőrápolási trendek inkább arra koncentrálnak, hogy mire van valójában szüksége a bőrödnek. A tudományra támaszkodnak, még inkább az „unalmasnak” tűnő összetevőkre, miközben zseniális módon tüntetik el a fakóságot, az érzékenységet és a szárazságot. A legtöbb trendet egy közös szál is összeköti: a hosszú élettartam, azaz a longevity. Ez a koncepció, amely a wellness szférából átszivárgott a szépségápolásba, azon az elképzelésen alapul, hogy hogyan élhetünk jobban és hogyan nézhetünk ki fiatalabbnak hosszabb ideig. Eláruljuk, hogy hogyan építheted be ezeket a trendeket a bőrápolási rutinodba.

2025 bőrápolási trendjei a hosszú élettartamról, a fenntarthatóságról és a technológiai újításokról szólnak.

Forrás: Shutterstock

Ezt a 3 bőrápolási trendet követned kell

Miközben a bőrápolásban a cél a hosszú távú egészségmegőrzés és öregedésgátlás lett, a termékeket is inkább úgy alakítják ki, hogy a bőr adott állapotán segítsenek, mintsem javítsák azt, amit már nem lehet. A trendek is ezt helyezik fókuszba.

1. Longevity

A tavalyi évet erősen meghatározta a „longevity”, azaz hosszú élettartam fogalma. Ez a trend az olyan összetevőkkel és technológiákkal foglalkozik, mint például a LED maszkok, amelyek lassítják az öregedést, és serkentik a sejteket a kollagéntermelésre.

Összetevőket tekintve újabb hosszú távú javulást nyújtó alapanyagok kerülnek előtérbe. Ilyen például a jól ismert glicerin, de az ectoin és a béta-glükánok, azaz a hialuronsav kevésbé csillogó, de ugyanolyan hidratáló unokatestvérei.



A longevity-t illetően nagyon sok kutatást végez a szépségipar, hogy előre meghatározzák, hogy az egyes összetevők hogyan hatnak a bőrödre, hogyan érdemes kezelned a pigmentációt vagy éppen a kitágult pórusokat, és ezek hogyan változnak majd az évek során. A cél nem feltétlenül a megelőzés, inkább az ilyen jellegű bőrproblémák kialakulásának csökkentése, vagy ha valaki hajlamos rá, akkor kezelése.

2. Testápolás

2024-ben az arcápolás összetevő a testápolási termékekbe is átkerültek, hiszen a bőrápolás nemcsak az arcunkról szól. Ez 2025-ben folytatódik, és a hosszú élettartamú, természetes összetevők már nemcsak az arcápolási termékekben lesznek benne. Emellett a rétegezés a testápolás új iránya. Ez azt jelenti, hogy a tisztított bőrre szérumot és hidratálót viszünk fel, hasonlóan az arcápoláshoz. Számos termék készül majd el úgy, hogy többlépéses testápolási rutint kínál, számos összetevő bevonásával, amelyek külön-külön jobban kifejtik hatásukat, mint egy termékbe keverve.