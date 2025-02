Valentin-napi parfüm mustra: illatok, amelyeket a szerelem ihletett

Ár: 30 ml / 34.490 Ft

Forrás: douglas.hu

4. Tom Ford Lost Cherry parfüm: a magával ragadó édes álom

Buja, csábító és telhetetlen - az ártatlanság keresztezi ezt az illatot. Kulcs az egzotikus cseresznye gyümölcs klasszikus tökéletességének érzéséhez. A fekete cseresznye érett húsából kinyert cseresznye likőr csillogása keserű mandulával kísérve. A cseresznye egyszerre édes és savanyú érzéseket kelt, mely lázba hozza érzékeinket.

Ár: 30 ml / 85.790 Ft

Forrás: douglas.hu

5. Valentino Born in Roma Extradose Donna: a legnagyobb kalandorok számára

Ahogy leszáll az éj az örök városra, hagyd, hogy elrepítsenek egy római palotába, és fedezd fel a Born in Roma történet új fejezetét a Born in Roma Extradose illattal. A Born in Roma Extradose még tovább feszegeti a határokat, hogy intenzív élményt nyújtson a legmagasabb koncentrációval, és folytassa a Born in Roma és a Born in Roma Intense illatok addiktív vonzerejét.

Ár: 30 ml/ 30.418 Ft

Forrás: marionnaud.hu

