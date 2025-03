A körömkorona lesz a legnagyobb trend 2025-ben

Aligha létezik elegánsabb és időtlenebb körömdizájn, mint az egyszerű francia manikűr. Minden körömformához és hosszhoz illik, azonnal kifinomult megjelenést kölcsönöz, és számtalan módon variálható a szivárványos manikűrtől a mix-and-match mintákig. Bár a klasszikus francia manikűr mindig is közel állt a szívünkhöz, most bemutatunk egy kis újdonságot, a körömkoronát, ami 2025 legnagyobb körömtrendjének ígérkezik. Ez a dizájn a karácsonyi szezon óta hódít, és nem úgy tűnik, hogy hamarosan eltűnne. Sőt, az ünnepi időszakon túl sokkal több lehetőséget rejt magában, és akár otthon is elkészítheted.

2025-ben a francia manikűr megújult formában jelenik meg a körömtrendek szerint.

Forrás: instagram.com/betina_goldstein/

2025 legnagyobb körömtrendje lesz a körömkorona

Mi az a körömkorona és miért trendi 2025-ben?

A név mindent elmond: stílusos, apró kristályok a körmödön, amik megkoronázzák az ujjaid. Igen, gyakorlatilag ez egy drágakövekkel díszített francia manikűr, de a körömkorona sokkal szebben hangzik.

Ahelyett, hogy a csillogó köveket szétoszlatnánk a körömlemezen, a körömkoszorú egyenletes rétegben helyezi el a köveket a köröm hegyén, pont ott, ahol egy francia manikűr vonala lenne.

. Tavaly nyáron nagy divat volt a kövek véletlenszerű elhelyezése a körmön, a körömkorona viszont egy sokkal precízebb és elegánsabb stílust képvisel.

Hogyan készítsd el otthon?

Először is válaszd ki a köveket. A legkisebb kövek kerüljenek a sarkokba, a legnagyobb pedig a középre egy elegáns tiara hatásért. A széleken jobban simul a körömhöz a kisebb kő, így sokkal tartósabb is lesz.

Miután kiválasztottad a köveket, kövesd ezeket az egyszerű lépéseket:

Dolgozz egyszerre egy körmön. Vigyél fel egy réteg fedőlakkot az egész körömre, majd márts egy pontozó eszközt egy kis fedőlakkba, hogy felvehesd a választott követ. Helyezd a nedves lakkra, hogy a lakk körbefogja a követ,ezáltal ott is tartja, ha megszáradt. Ismételd ezt a folyamatot, amíg a körömkoszorú teljesen elkészül. Vigyél fel egy újabb réteg fedőlakkot. Különösen nagyobb kövek esetén fontos, hogy ezek biztosan rögzítve legyenek.

Ha gél lakkot használsz, helyezd a követ a nem kikeményített gélre, majd köttesd meg, azután még egy réteg gélt vigyél fel köré, és ismét köttesd meg. Fontos, hogy a második gélréteget a kövek köré vidd fel, nem pedig a tetejükre, mert a gélréteg tompítaná a kövek csillogását.

A színek terén válassz minimalista vagy élénk megoldást, ahogy kedved tartja. Egy ezüst korona mindig elegáns, de színes csillogásokkal is feldobhatod, akár fekete-aranyat, akár a Wicked inspirálta rózsaszínt és zöldet választasz.

Ha úgy érzed, hogy ez a megoldás túl sok időt vesz igénybe, akkor javasoljuk, hogy szerezz be körömmatricát, amelyeket egyszerűen felhelyezhetsz. Akár csillogós körömlakkal is készíthetsz köröm koronát, ami szintén egy gyorsabb és egyszerűbb megoldás, miközben ugyanolyan esztétikus és elegáns az eredmény.