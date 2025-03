Így tüntetheted el végleg a sötét hónaljat: komoly betegséget is jelezhet

A sötét hónalj sokak számára jelent esztétikai problémát, de egyes esetekben komolyabb egészségügyi állapotokra is utalhat. Az egyik leggyakoribb kiváltó ok az acanthosis nigricans (AN) nevű bőrbetegség, amely sötétebb, megvastagodott, bársonyos tapintású foltokat okozhat a hajlatokban és a redőkben. A háttérben lehet egyszerű irritáció, de akár hormonális problémák vagy inzulinrezisztencia is. A sötét hónalj tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem egy lehetséges figyelmeztető jel is.

Borotválkozás helyett válasszuk a gyantázást vagy lézeres szőrtelenítést, ha el szeretnénk kerülni a sötét hónalj kialakulását

Forrás: Shutterstock

Mi okozhatja a sötét hónaljat?

1. Acanthosis Nigricans (AN)

Az acanthosis nigricans egy olyan bőrbetegség, amely száraz, sötét foltokat okoz, elsősorban a hónaljban, a lágyékhajlatban és a nyakon. Bár önmagában ártalmatlan lehet, sok esetben valamilyen hátterében álló betegség vagy életmódbeli tényező okozza:

elhízás – a túlsúly gyakran jár együtt inzulinrezisztenciával, ami fokozhatja a bőrsötétedést

cukorbetegség vagy prediabétesz – az AN gyakran a magas vércukorszint egyik első figyelmeztető jele

hormonális rendellenességek – PCOS, pajzsmirigybetegségek és mellékveseproblémák is okozhatják

bizonyos gyógyszerek – fogamzásgátlók, szteroidok és egyes hormonális kezelések is kiválthatják

genetikai hajlam – egyes emberek hajlamosabbak rá, különösen, ha családjukban már előfordult.

2. Egyéb bőrbetegségek

Tinea versicolor – egy élesztőgomba-fertőzés, amely világos vagy sötétebb foltokat okozhat a bőrön.

Seborrheás dermatitisz – bőrgyulladás, amely főként a zsírosabb bőrterületeken alakul ki, például a fejbőrön és a hónaljban.

Krónikus bőrirritáció – borotválkozás, szoros ruházat vagy izzadás miatti dörzsölés is okozhat tartós bőrelszíneződést.

Ad-e okot aggodalomra, ha a hónalj bőrének sötétebb az árnyalata?

Önmagában a sötét hónalj nem feltétlenül veszélyes, de ha hirtelen, gyorsan alakul ki, vagy más tünetek is társulnak hozzá (pl. viszketés, megvastagodás), érdemes felkeresni egy bőrgyógyászt vagy endokrinológust.

Különösen fontos az orvosi vizsgálat, ha: