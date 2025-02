Trágyamaszk és arclyukasztás: te bevállalnád ezeket a történelmi arckezeléseket?

5. Szőrtelenítés röntgensugárzással

A röntgen felfedezésekor hatalmas szenzáció volt, így a szépségipar is csakhamar felfedezte magának, többek között szőrtelenítő kezelésekhez is alkalmazták. Nem is akárhogyan.

Akár 24 órát is a röntgengép alatt töltöttek a nők a szőrtelenség érdekében.

Ugyan valóban kihullottak a szőrszálak, de mellette sorvadás, fekélyek alakultak ki és megnőtt a rákos esetek száma, a szépségtrend számos halálesetet okozott.