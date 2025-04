Blake Livelyn röhög a fél világ: undorító folttal a ruháján állt a vörös szőnyegre

Blake Livelyt legújabb filmje, az Egy másik egyszerű szívesség (Another Simple Favor) premierjére férje, Ryan Reynolds is elkísérte április 27-én, vasárnap a New York-i Jazz at Lincoln Centerbe. A színésznő megjelenése azonban nem volt makulátlan, amit kritikusai nem is hagytak szó nélkül.

Blake Lively és Ryan Reynolds az Egy másik egyszerű szívesség premierjén

Forrás: FilmMagic

Az önbarnító tette tönkre Blake Lively megjelenését

A 37 éves színésznő - aki az utóbbi időszakban a Justin Baldonival való jogi csatája kapcsán van leginkább címlapokon - a premieren egy halványmenta színű Tamara Ralph-estélyit viselt, Ryan Reynolds szürke öltönyt és barna cipőt választott az eseményre. Blake Lively megjelenése azonban nem aratott osztatlan sikert. Több kommentelőnek is feltűnt, hogy Lively bőrszíne néhol furcsa árnyalatú. Egy hozzászóló így fogalmazott: „Vajon Blake nem tett túl sok önbarnítót a mellkasára? Vagy csak a világítás miatt tűnik narancssárgának? Lol.” Egy másik észrevette: „A karjától csupa önbarnító lett a ruhája...” - írta, de ennél keményebb kritikát is kapott, volt, aki rendetlennek, más hanyagnak nevezte.

Blake Lively ruhája foltos lett az önbarnítójától

Forrás: Getty Images