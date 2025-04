Tojásos és szőrös köröm: a legelvetemültebb körömtrendek

Néha jól esik kicsit kiszakadni a hétköznapokból és egészen elengedni a fantáziánkat: na, ezek a körömtrendek pont erre hivatottak!

Extrém körömtrendek, amitől eldobod az agyad

Viszlát, uncsi francia!

Az évek során rengeteg extrém trendnek lehettünk már szemtanúi: kihidrogénezett szemöldök, kamu szeplők, holdjáró cipők és még sorolhatnánk.

Ezek nyilvánvalóan azt a célt szolgálják, hogy egy kicsit kilépjünk a komfortzónánkból és feszegessük a határainkat, aminek mi lelkes támogatói vagyunk, ám vannak olyan divathullámok, ami láttán mi is felhúzzuk a szemöldökünket – már amennyire a botox engedi!

Forrás: Shutterstock

Ezekből a különleges körömdizájnokból csemegézünk most:

1. Tojásos

Mi mással is kezdhetnénk, mint egy jó kis húsvéti tojáskörömmel? Bár eddig leginkább virágokat és cuki mintákat viseltünk a körmeinken és nem gondoltunk rá, hogy az élelmiszer is opció, azt kell mondjuk: működik! Vicces, vidám és kreatív, úgyhogy mi maximálisan támogatjuk!

Forrás: YouTube / Marine LP

2. Fordított

Csak a legelvetemültebbeknek ajánljuk ezt a bizarr trendet, mi egyelőre még úgy tekintünk rá, mintha a nyolcadik utas manikűröse fundálta volna ki egy magányos estén az űrhajón.

3. Kukoricás

Végre az igazi mozirajongók a körmükön is hirdethetik a filmek iránti elhivatottságukat – valószínűleg ez lehetett a manikűrös ideológiája, aki megálmodta ezeket a különös körmöket. Vagy inkább a balatoni nyarak lebegtek a szeme előtt és a mézédes főtt kukoricák? Végül is mindegy, biztosan van, akinek tetszik, bármit is jelentsen!

Forrás: Copycat Claws

4. Kertes

Egyszerre lenyűgöző és egészen felfoghatatlan a mini kert manikűr, ami úgy néz ki, mint egy műalkotás, de őszintén szólva a viselése egy kicsit sem tűnik praktikusnak. Arról nem is beszélve, hogy reméljük, öntözni nem kell!

Forrás: YouTube / Simply Nailogical

5. Szőrös

Természetesen a legelborultabbat hagytuk a legvégére, a szőrös körmöket. Fogalmunk sincs kinek és legfőképp miért pattant ki az agyából, de a látvány minimum zavarba ejtő. Ráadásul milyen ironikis, hogy testünk minden pontját szőrtelenítjük, erre divatba jön az ujjvégi kis pamacs. Ki ért ezt?!