Mutasd a lábad, megmondom ki vagy: meghökkentő dolgokat árul el rólad a pedikűröd

A mutatós pedikűr az igényes nők egyik alap felszereltsége, ami olykor árulkodóbb lehet, mint gondolnád.

meghökkentő dolgokat árul el rólad a pedikűröd

Forrás: Shutterstock

Mit árul el a személyiségedről a pedikűröd?

Titkos kis információk

Pontosan tudjuk, hogy az öltözködésünk rengeteget elárul rólunk és olykor erre tudatosan rá is játszunk a fake it 'til you make it elvében: elvégre ha nem is vagyunk önbizalmunk csúcsán, egy vörös rúzzsal és egy azonos színű tűsarkúval máris Angelina Jolie pajkos unokatestvérének érezzük magunkat. De mi van akkor, ha a külsőnk valami olyasmit sugall a külvilág számára, amiről nem is tudunk? Hogyan függ össze a személyiség és a pedikűr? Mutatjuk!

1. Neon

Forrás: Shutterstock

Ha feltűnő, neonos színeket viselsz a lábadon, akkor egészen biztosan az az ember vagy, aki vidámságot visz az emberek mindennapjaiba és akinek a társaságában mindig jó lenni. A nyár a kedvenc évszakod, imádod a napsütést, a tengerpartot és persze az aranybarnára sült bőrt. Fiatalos vagy, szórakoztató és mindig készen állsz egy jó partira, aminek te vagy az igazi lelke.

2. Rózsaszín

Forrás: Shutterstock

Ha szereted a rózsaszín árnyalatait, akkor nagy valószínűséggel egy igazi csajos csaj vagy. Szeretsz biztosra menni és nem félsz megmutatni a gyengédebb oldaladat sem. Mindenkivel édes és kedves vagy, mint egy cuki kis muffin, aminek mindenki örül.

3. Barna

Forrás: Shutterstock

Elegáns és kifinomult nő vagy, aki mindig elsőként teszi magáévá a legfrissebb trendeket. Erős és határozott jellem vagy, aki nem ijed meg a kihívásoktól, sőt, olykor szereti megmérettetni magát. A környezetedben lévők felnéznek rád határozottságod és stílusosságod miatt.

4. Fekete

Forrás: Shutterstock

Számodra teljesen mindegy, hogy milyen évszak van, ha a fekete vagy sötétkék pedikűrszín vonz, akkor egy olyan nő vagy, aki teljesen tisztában van saját magával. Kreatív vagy és kellőképp lázadó, ha a helyzet úgy kívánja és soha nem félsz teljesen felvállalni magad.

5. Fehér

Ha a fehér színt preferálod, egy igazi Vanilla Girl

Forrás: Shutterstock

Ha a fehér színt preferálod, egy igazi Vanilla Girl vagy: nyugalmat, tisztaságot és biztonságérzetet sugárzol. Kellemes és megbízható ember vagy, aki szeretetteljes és őszinte. Szereted a csajos dolgokat, de nem szereted túlbonyolítani az életed, inkább az egyszerűségre törekszel.