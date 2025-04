3 szokás a vendégektől, amitől a kozmetikusok egyenesen falra másznak

A kozmetikusok számára a vendég az első. Számukra a legfőbb szempont, hogy felöltődve, elégedetten távozzon a vendég a kozmetikából. Azonban van néhány alapvető, íratlan alapszabály, amit jó ha betartasz a szalonban. Máskülönben komoly határaltatást kaphatnak a munkájukban és a végén a lehet, hogy te sem leszel teljesen elégedett. Mutatjuk, mire figyelj!

A kozmetikusokat érthető módon zavarja a telefonhasználat, hiszen nem tud, hogy hozzád férni, a hang effektek is irritálóak lehetnek

Forrás: Shutterstock

Szokások amivel hátráltatod a kozmetikusokat

Ezek a szokások ártatlannak és hétköznapinak tűnnek, de ha éppen egy kozmetikai kezelés közben történik, akkor az zavarhatja a szakember munkáját. Érdemes odafigyelni, hogy végül te is elégedetten távozhass.

1. A telefont tartsd a táskádban

A telefon használat több mint zavaró. Nem a legpraktikusabb ötlet egy arckezelés vagy szempilla-, szemöldökformázás során a telefonodon pörgetni az Instát, különböző platformokat. A kozmetikust érthető módon zavarja, hiszen nem tud hozzád férni, és a hangok is irritálóak lehetnek — pláne ha olyan szalonban vagy, ahol több kozmetikus is egyszerre dolgozik és több vendég is tartózkodik a térben.

A kezeléseknek a lényege amellett, hogy szépülsz, pontosan egy kis énidő, valamint elcsendesedés is. Nyugodtan mellőzd a telefonodat pár órára a kezelés során. A szakember nem tud úgy dolgozni, ha folyamatosan az arcodban van a telefonod.

2. Szólj időben, ha más szolgáltatást is szeretnél

A kozmetikusok szoros időbeosztás szerint működnek, minden kezelésre pontosan ki van számolva a szükséges idő és a csúszás szinte ki van iktatva. Éppen ezért szólj időben, ha más szolgáltatásokat is igénybe szeretnél venni, hogy tudjon veled kalkulálni. Igen nagy gubancot tud okozni, ha valaki a szalonba érkezve kijelenti, hogy mégsem azt a szolgáltatást szeretné, amit előzetesen egyeztetett vagy pluszra lenne szüksége.

Fontos, hogy legyünk tekintettel mások időbeosztásosra és időben jelezzük, ha változtatni szeretnénk a terveinken.

3. Ápoltság

Fontos ügyelni a személyes higiéniára is, mindig ápoltan és tisztán érkezz a kozmetikába — különösen, ha gyantázásra érkezel. Ebbe a halmazba tartozik az is, hogy a betegséget feltétlenül jelezzük a szakember felé, hiszen a sok köhögés, tüsszögés zavaraó lehet, emellett könnyen megfertőzhetjük a kozmetikusunkat is.