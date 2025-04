Kísértenek a töredezett hajvégek? Íme 5 tipp, hogyan szabadulj meg tőlük olló helyett

A töredezett hajvégek rendkívül igénytelen benyomást kelthetnek, ám nem mindig van időnk, energiánk és pénzük ahhoz, hogy azonnal fodrászhoz rohanjunk.

A töredezett hajvégek megkeserítik a nők életét.

Forrás: Shutterstock

Vedd fel a harcot a töredezett hajvégekkel

Az ápolás a kulcs

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy unalmunkban a hajvégeinket nézegettük, vagy aggódva figyeltük a levegőben szálló letört darabokat fésülködés közben.

Ilyenkor könnyen megijed az ember, hogy borzalmas állapotban van a haja és azonnal az ollóért nyúlna, pedig egy alapos hidratálás csodákat tenne.

Fontos megjegyezni, hogy a megtört hajszálakat természetesen nem lehet éppé varázsolni, ugyanakkor egy tápláló hajpakolás rendkívül sokat segíthet a frizuránk állapotán.

Mi okozza a töredezett hajvégeket?

Valószínűleg nem új infó, hogy a hajszálak károsodását legtöbbször a hőformázó eszközöknek, illetve a hajfestésnek köszönhetjük. De olyan egészen ártatlannak tűnő dolgok is roncsolhatják a tincseket, mint például, ha hajmosás után törölközővel dörzsölöd annak érdekében, hogy minél gyorsabban megszáradjon.

Ugyanilyen problémás lehet az is, ha kiengedett, ne adj isten, vizes hajjal alszol: a hajhagymák így könnyen megfázhatnak, a hajszálak végei pedig eltöredezhetnek attól, hogy a párnához nyomod őket a fejeddel.

A szélsőséges időjárási körülmények is veszélyeztethetik a frizurát, ugyanis a szél vagy a hideg kiszívja a nedvességet a hajból, ami a kiszáradáshoz vezethet. Összességében tehát érdemes úgy bánni a hajunkkal, mint a hímes tojással és minél inkább óvni minden veszélyes külső tényezőtől.

Legyél elővigyázatos

Ahhoz, hogy tincseid a lehető legjobb formában legyenek, próbálj törekedni a haj egészséges állapotának visszaállítására. Függeszd fel a hajfestékek használatát, vásárolj professzionális termékeket. Érdemes kitapasztalni a hajmosás gyakoriságát is: sem túl gyakran, sem túl ritkán nem szabad megtisztítani. A törölközőket érdemes kicserélni mikroszálasokra, illetve próbáld minimalizálni a hőformázó eszközök használatát.

Ha már megtörtént a baj

Az egyik legegyszerűbb dolog, amit megtehetsz a töredezett haj elrejtésére két szalonlátogatás között, ha hajmaszkot használsz otthon. Ezek a termékek ugyanis segítenek helyreállítani a nedvességet és megerősítik a hajszálakat.

Fontos, hogy tápláló, vagy helyreállító maszkot keress, amelyek mélyen kondicionálják szomjas fürtjeidet.

A terméket mindig törölközőszáraz hajra vidd fel és legalább 10 percig hagyd is fent. Ezután öblítsd ki is a maximális hatás érdekében használj olyan kisimító krémet is, amit nem kell kiöblíteni. Ezek a trükkök sokkal egészségesebb megjelentést és érzetet biztosítanak.