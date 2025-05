Ennyit változtak a Szex és New York sztárjai a sorozat óta - GALÉRIA

2023. június 6-án volt 25 éve, hogy bemutatták a Szex és New York első epizódját. A sorozat akkor mutatta be a világnak a Manolo Blahnik cipőben tipegő Carrie Bradshaw-t (Sarah Jessica Parker), az ügyvéd Miranda Hobbest (Cynthia Nixon), a galériatulajdonos Charlotte Yorkot (Kristin Davis) és a PR-szakember Samantha Jonest (Kim Cattrall). Ez a négy felejthetetlen manhattani nő hat évadon keresztül szórakoztatta nézők millióit, miközben randiztak, szerelmet kerestek New Yorkban, és hűségesen kitartottak egymás mellett.

A Szex és New York sorozat négy főszereplője.

Forrás: Getty Images

A Szex és New York szereplői régen és most

2008-ban a négy nő újra találkozott a vásznon a Szex és New York – A mozifilm című alkotásban, amely világszerte több mint 415 millió dolláros bevételt hozott. Két évvel később az eredeti szereplőgárda elkészítette a második filmet, amely Abu-Dzabiban játszódott. A sorozat sikerét két spinoff is követte: 2013-ban érkezett a Carrie naplója (The Carrie Diaries), amely Carrie Bradshaw fiatalkorát, középiskolás éveit és Manhattan meghódítását mesélte el a '80-as évek elején két évadot élt meg. 2021-ben Parker, Nixon és Davis újra visszatértek szerepeikhez a Szex és New York folytatásában, És egyszer csak... (And Just Like That) címmel, ahol már ötvenes éveikben járva próbálnak eligazodni az élet és a szerelem útvesztőiben. Kim Cattrall – aki korábban visszautasította a folytatást is visszatért Samantha szerepében. Az eredeti sorozatból Evan Handler, David Eigenberg és Chris Noth is feltűntek a folytatásban. Nézd meg, mennyit változtak az évek során a színészek!