Farmerköröm: a trend, amire nem is tudtad, hogy szükséged van

A farmerköröm a nyár egyik extrém trendje lesz, ami felüdülést hoz a sok krómozott pasztell manikűr közepette.

Forrás: Instagram/@arturoenrique.gelnails

Farmerköröm: egyszerre vagány és menő

A nyár kedvenc manikűrje

Oka van annak, hogy egy jó farmer mindenhez illik: klasszikus, csinos, de egyben laza is a nők egyik legkedveltebb ruhadarabja. Mi csajok már évek óta tudjuk, hogy nincs nagyobb kincs egy igazán jó farmernél, ami pont ott feszes ahol kell és még 100 mosás után is tökéletesen tartja a formáját. Ebből a gondolatmenetből kiindulva nem is értjük, hogy miért nem jutott még előbb eszünkbe a farmerköröm, amit az előrejelzések alapján idén mindenki viselni fog.

Hogyan néz ki?

A farmerköröm pont olyan sokszínű, mint a ruhadarab: a kék különböző árnyalatait használja, amelyek olyan összhatást keltenek, mintha az anyag textúráját viselnénk a körmünkön. Ezeket lehet aztán erőteljesebben, kontrasztosan használni, vagy akár fakóbban is, mint egy koptatott farmer esetében. Ha pedig túl soknak ítéled meg a mintát, pár körmödet fehérre is festheted, mint az örök klasszikus farmer-fehér póló kombó esetében.

A legjobb pedig az, hogy ez a köröm szó szerint mindenhez illik, legyen szó letisztult, elegáns, vagy akár extrémebb, őrült szettekről.

A lehetőségeknek csak a fantáziád és a körmösöd kézügyessége szab határt, úgyhogy merj kísérletezni. És hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Mutatjuk!