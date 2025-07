3 csillagjegy ezen a hétvégén szelíd kiscicából érzéki vadmacskává változhat

Szűz

A Szűz jegy szülöttei általában szerények és visszahúzódóak, ám ezen a hétvégén félresöprik a mértékletesség gúzsba kötő láncait.

A következő napokban egyáltalán nem viselkednek majd szűziesen, sőt! Végre kiélik az elfojtott vágyaikat és megmutatják, hogy milyen tüzes is tud lenni a természetük.

Bár jön a lehűlés, körülöttük izzani fog a levegő és minden tekintet rájuk szegeződik majd. Az ösztönösen jóleső érzés, ami átjárja őket, megadhatja azt az erőt és azt a szabadságérzetet, amire már oly régóta vágytak.

Halak

Ideje elengedni a szégyenlősséget és hagyni, hogy a szíved vezessen. A Halak csillagjegy szülöttei a lassú áramlás helyett most a gyönyör hullámain lubickolhatnak. A szürke hétköznapok néha elfeledtethetik, hogy milyen izgalmas is lehet az élet. A Halak végre kibújnak a csigaházukból: megmutathatják, hogy milyen érzékiek és hogy a szenvedély bennük is ott lakozik.