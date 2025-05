Ez az utolsó pillanat: így varázsolhatod otthon puhává a lábad a szandálszezon előtt − Termékekkel, árakkal

A lábfejünk valamiért mindig utolsóként kerül a szépségápolási prioritási listára – egészen addig, míg el nem jön a nyár, és ezzel együtt a papucsok és szandák időszaka. Pedig a lábápolás nemcsak esztétikai kérdés, hanem kényelem és higiénia is. A rendszeres hámlasztás segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, így a bőr nemcsak simább, de egészségesebb is lesz. Ja, és nem mellesleg jobban mutat majd a szandálban is. Win-win! Erre hoztunk most egy kis segítséget: a megmentőid a hámlasztózoknik.

A hámlasztózoknik lehetnek a nyár legnagyobb jolly jokerei!

Forrás: Shutterstock

Sima ügy, itt a hámlasztózoknik korszaka – Miért érdemes rendszeresen hámlasztani a lábad?

A hámlasztás kulcsfontosságú! Ráadásul előkészíti a terepet a hidratálóknak: a krémek és olajok így mélyebben fel tudnak szívódni, nem pedig csak a bőrkeményedés tetején mulatják az időt. Plusz extra bónusz az, hogy az illatos, hűsítő és bőrnyugtató hatóanyagok igazi spa-élményt nyújtanak — csak épp a nappalid közepén egy sorozattal a háttérben.

A legjobb barátaid otthonra: hámlasztók, krémek, maszkok - Ezeket érdemes lesz beszerezned!

Balea Lábradír természetes habkőgranulátummal és jojobaolajjal (100 ml) 849Ft

Forrás: dm.hu

Ez a radír tökéletes első lépés lehet, ha gyors, de hatékony megoldást keresel. A természetes habkő finoman, de határozottan távolítja el az elhalt bőrt, míg a jojobaolaj extra adag hidratálást ad. Illata friss, állaga pont annyira szemcsés, hogy az hatásos, de még kellemes legyen. Tusolás közben alkalmazva igazi „ez megérte” élmény lehet.

Iroha Nature Peeling and Exfoliation Foot Mask 4490Ft

Forrás: Douglas

Ha inkább a „felveszem és várok” típus vagy, akkor ez a lábmaszk tökéletes lesz a számodra. Felveszed, elindítasz egy sorozato, és miközben te a drámai fordulatokon izgulsz, a maszk észrevétlenül fejti ki hatását. Pár nap múlva látványosan elkezd hámlani a bőr, és voilá – a puha és sima tappancsok garantáltak. Hozzá kell tenni, hogy nem túl szexi a folyamat, de a végeredmény abszolút megéri.

IDC Institute Exfoliating Foot Sock – hámlasztó maszk lábakra 1370Ft

Forrás: Notino

Ez a zoknis verzió a „nemszeretem” bőrkeményedések rémálma, ráadásul a termék kellemesen hűsít és illatos. A hámlasztó hatás itt is pár nap után indul be, és a végső eredményre néhány napot várni kell, de megéri. A legjobb benne? Nem kell súrolni, csak felhúzod, és a kémia dolgozik helyetted.