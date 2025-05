Hódít a tangapapucs! Ismerd meg az új 2025-ös divattrendet!

A klasszikus flip-flop papucs újragondolása a 2025-ös divattrendek egyik legnagyobb meglepetése. A korábban csak nyaralásokon viselt, egyszerű tangapapucs most prémium anyagokból készül el, és a nagy divatházak kollekcióiban is visszaköszön. Idén a strandpapucsok minőségi anyagokból készülnek, amelyek máris divatosabb, professzionálisabb kinézetet biztosítanak az amúgy snassz lábbelinek.

Próbáld ki te is a tangapapucsot!

A 2025-ös női strandpapucstrendek között a tangapapucsok különleges helyet foglalnak el. Nemcsak kényelmesek, hanem stílusosak is: sarokkal, szögletes orral, és díszített pántokkal is találkozhatunk idén. A flip-flop papucs már nemcsak a strandon, hanem akár egy elegáns vacsorán is megállja a helyét.

1. Answear Lauren Ralph Lauren bőr flip-flop 60 990 Ft, 2. Ecipő Tommy Jeans papucs 23 640 Ft, 3. Answear Havaianas flip-flop papucs 15 990 Ft, 4. Zara papucs 7 995 Ft, 5. Zara Asszimetrikus Wedge cipő 12 995 Ft, 6. Women secret fekete papucs 6 895 Ft, 7. Bershka Törpesarkú szandál fémdísszel 12,995 Ft Forrás: Aswear.hu, ecipo.hu, answear.hu, zara.com, zara.com, womensecret.com, bershka.com

Ne hagyd ki ezt a divattrendet! A 2025-ös nyár a tangapapucsoké – stílusos, kényelmes és minden alkalomra tökéletes választás.

Hódít a tangapapucs: stílustippek a flip-flop divattrendez

Elegáns minimalizmus a városban

Párosíts egy bő szabású, fehér vászonnadrágot egy testszínű tangapapuccsal és egy oversize blézerrel. Ezzel a letisztult stílussal könnyedén átviheted a női strandpapucs világát az irodába, vagy egy kávézós találkozóra.

Maxiruha + flip-flop

Egy színes maxiruha és egy magassarkú tangapapucs a 2025-ös nyár kihagyhatatlan kombinációja. Ez a megjelenés tökéletes a városi sétákhoz és esti koktélozáshoz is.

A flip-flop papucs újragondolva!

Farmer short + szögletes orrú papucs

A szögletes orrú tangapapucs idén hatalmas trend. Viseld magas derekú farmer rövidnadrággal és crop toppal, egyszerre vagány és nőies összeállítás, amit a divatguruk is jóváhagynának.

Monokróm összeállítás luxus tangapapuccsal

Válassz egy színben harmonizáló papucsot és ruhadarabot – például egy fekete overallt fekete bőr flip-flop papuccsal– a kifinomult, modern megjelenésért. Ez a divattrend különösen jó hiszen meglévő ruháidat új stílusban viselheted.

Boho hangulat szalagos, ékszeres darabokkal

A 2025-ös tangapapucsokat sokszor díszítik gyöngyökkel, szalagokkal vagy láncokkal. Ezeket kombináld virágmintás ruhákkal, szalmakalappal és rétegelt karkötőkkel, ha egy igazi bohém stílust szeretnél kialakítani.