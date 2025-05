5 sminkfixáló az izzasztó napokra – Legyél kívánatos még a legforróbb pillanatokban is

Eddig csak annyit láttál a sminkfixálókból, hogy a TikTokos csajok úgy fújják magukat a sminkelés végén, mintha nem lenne holnap? No para, megmutatjuk azokat a darabokat, amiket valóban érdemes beszerezni, mert legalább úgy kötnek, mint a beton!

Lehet élni sminkfixáló nélkül, csak nem érdemes!

Forrás: Shutterstock

5 drámabiztos sminkfixáló a nyárra

Jöhet napsütés, vagy eső

Kezdjük az elején: mi az a sminkfixáló? Nos, semmi extra, csupán a szépségipar egyik legzseniálisabb találmánya, ami megakadályozza, hogy az órák alatt művészi pontossággal elkészített sminkedet egy perc alatt tönkretegye egy fülhöz tartott telefon, vagy egy orrvakarás.

Elsőre talán humbugnak tűnhet, pedig ha bármelyik szépséggurut megkéred, hogy sorolja fel a 10 kedvenc sminktermékét, tuti, hogy mindegyiküknél előkelő helyen lesz a fixáló spray.

Amellett, hogy ez az apró csoda nem hagyja, hogy a reggeli munkád kárba vesszen, még egységes kinézetet is nyújt és megóv a maszkszerű hatástól is. Mutatjuk, melyek azok a termékek, amikre mi is esküszünk!

1. Benefit Cosmetics The Professional Super Setter fixáló spray

Benefit Cosmetics The Professional Super Setter fixáló spray 7 990 Ft

Forrás: https://www.douglas.hu/

Amellett, hogy fixálja a sminket, ez a spray felfrissíti az arcbőrt, azonnal csökkenti a pórusok láthatóságát, és selymesen sima, hidratált bőrt hagy maga után.

2. NYX Professional Makeup The Face Glue

NYX Professional Makeup The Face Glue 4 510 Ft

Forrás: www.notino.hu

A The Face Glue sminkfixáló spray akár 24 órára lezárja a sminket és tökéletes tartást biztosít. A vízálló formulának köszönhetően ellenáll az elkenődésnek, az elmaszatolódásnak és a nedvességnek.

3. Dior Forever Perfect Fix Rögzítő spray

Dior Forever Perfect Fix Rögzítő spray 20 300 Ft

Forrás: https://www.marionnaud.hu/

A Dior Forever Perfect Fix a Dior első háromszoros hatású arc permete: tartós viseletet biztosít, fixálja a sminket, és azonnali hidratálást nyújt egyetlen lépésben.

4. L'ORÉAL PARIS Sminkfixáló spray Infaillible 3 Second

L'ORÉAL PARIS Sminkfixáló spray Infaillible 3 Second 3 899 Ft

Forrás: www.dm.hu

A drogériás fixálók sem okoznak csalódást, sőt: a L'oréal hajtógázas verziója rövid idő alatt a márka egyik legnépszerűbb termékévé nőtte ki magát, mivel gyakorlatilag lerobbanthatatlanná teszi a sminket.

5. Maybelline Face Studio sminkfixáló spray

Maybelline Face Studio sminkfixáló spray 3 799 Ft

Forrás: www.dm.hu

A másik drogériás nagyágyú a Maybelline spray, amely a smink fixálását még egy mattító hatással is megfejeli.