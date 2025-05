5 sztárcsemete, aki a megszólalásig hasonlít híres édesanyjára – FOTÓK

Néhány sztáranya úgy döntött, ideje klónozni magát és olyan gyermekeket hoztak a világra, akik a megszólalásig hasonlítanak rájuk.

Néhány sztáranya konkrétan klónozta magát. Forrás: Shutterstock

5 sztáranya, aki copy paste-elte magát

Döbbenetes hasonlóságok

Van abban valami szívszorítóan gyönyörű, amikor ránézel a gyermekedre és látod benne a saját és a párod vonásait és érzed, hogy valami csodásat hoztatok létre közösen.

Na de mi van akkor, ha ránézel a gyerekedre és konkrétan saját magadat látod viszont?

Ennél az 5 sztárnál ugyanis élünk a gyanúperrel, hogy a saját életrajzi filmjükhöz hozták létre a fiatalabb verziójukat!

1. Reese Witherspoon

Reese Witherspoon és lánya akár ikrek is lehetnének. Forrás: Northfoto

Bár a 25 éves Ava Phillippe apukája, Ryan Phillippe arcvonásaival sem járt volna rosszul, Witherspoon esélyt sem adott neki és egy az egyben leklónozta saját magát. A hasonlóság teljesen döbbenetes, amire a páros előszeretettel rá is játszik, ugyanis gyakran jelennek meg együtt nyilvános eseményeken. Talán van rá esély, hogy egy nap közös filmben is látjuk őket?

2. Cindy Crawford

Nem meglepő, hogy Cindy Crawford lánya is modell lett. Forrás: AFP

Azért egy elég nagy cheat code-nak számít az életben, ha egy világhírű modell teljes génállományát öröklöd meg és tudja ezt jól Kaia Gerber is, aki világszép anyja kiköpött mása. Nem csoda hát, hogy ő is modellkedésbe kezdett és nem is akármilyen sikereket ért el már egészen fiatalon. Na jó, így könnyű!

3. Beyoncé

Beyoncé és a szépséges Blue Ivy. Forrás: AFP

Oké, Blue Ivy járhatott volna kevésbé szerencsésen is, ha apja, Jay-Z kevésbé előnyös vonásait örökli, de régóta tudjuk, hogy Beyoncé valamiféle alkut kötött az univerzummal, így a 13 éves kislány megnyerte csodaszép anyja arcát. Csak nehogy Jaz-Z rossz embernek adja a virágot anyák napja alkalmából!

4. Gwyneth Paltrow

Apple Martin kiköpött anyja. Forrás: Northfoto/Afp

Apple Martin (még mindig nem térünk magunkhoz ezen a néven) még édesanyja hamiskás félmosolyát is elörökölte, ezek után pedig csak arra lennénk kíváncsiak, ő mikor talál egy Vasembert maga mellé.

5. Kate Hudson

Ryder Robinson konkréten Kate Hudson férfi változata. Forrás: Northfoto

Végül pedig az igazi fekete öves Kate Hudson, aki már eleve lenyúlta édesanyja, Goldie Hawn arcát, hogy aztán tovább örökítse fiának, Ryder Robinsonnak. Meg kell mondjuk, hogy az ikonikus vonások egy férfin is kiválóan mutatnak. Szép munka, Kate!