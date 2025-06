Egy bizarr, új szépségtrend ragyogóvá varázsolja a bőröd, de könnyen a sürgősségin köthetsz ki

A carrotmaxxing névre keresztelt trend szerint minél több sárgarépát eszik valaki, annál szebb, barnább lesz a bőre. A probléma csak az, hogy ha ezt tesszük, az nem csak a bőrszínünkre hat, hanem az egészségünkre is – nem feltétlenül jól.

Carrotmaxxing: bár a sárgarépa egészséges, az A-vitamint túl lehet adagolni

Forrás: Shutterstock

A trend május elején kapott szárnyra, amikor egy @SydneyPacce nevű felhasználó az X-en (korábban Twitter) posztolt egy képet hat doboz szeletelt sárgarépáról és egy Dr. Pepper italról, ezzel a szöveggel: „A barnulás túl drága lett. Ideje elkezdeni a carrotmaxxingot.”

UPDATE: CARROTMAXXING SENT ME TO THE ER https://t.co/hVjmWwWOYn — Sydney 🥕 (@SydneyPacce) May 19, 2025

Carrotmaxxing – A sürgősségin köhetsz ki

Kilenc nappal később azonban már aggasztó híreket közölt: „UPDATE: CARROTMAXXING SENT ME TO THE ER” – vagyis a sürgősségin kötött ki a mértéktelen répafogyasztás miatt. A sárgarépában található béta-karotint a szervezet A-vitaminná alakítja át. Mértékkel fogyasztva tehát hasznos, túladagolva viszont karotinémiát okozhat – ez az állapot sárgás-narancsos bőrszínnel jár, és ez nem minden. Az A-vitamin túladagolás tünetei lehetnek: Tünetei: fejfájás, hányás, gyomorpanaszok, rossz közérzet, étvágycsökkenés, fáradékonyság, ízületi fájdalmak, vesebántalmak. A problémát tovább súlyosbítja, ha valaki – mint ezt a TikTok-trend követői is tették – konzerv sárgarépát fogyasztanak, amelynek magas a sótartalma. A Harvard Medical School orvosai figyelmeztetnek: egyesek érzékenyebbek a nátriumra, így számukra különösen kockázatos lehet az ilyen étrend.

@SydneyPacce esete is ezt támasztja alá: a napi hat doboz sárgarépa több mint 5250 mg nátriumot jelentett – ez bőven meghaladja az American Heart Association által ajánlott 2300 mg-os napi határértéket, és messze túllépi az ideális 1500 mg-os szintet.

„Már így is szívproblémáim voltak, így a sárgarépában lévő sok nátrium valahogy a forgalomból, és enyhe szervi elégtelenség lépett fel nálam” – írta egy későbbi bejegyzésében, hozzátéve, hogy azóta már jobban van.

A dietetikusok is óvatosságra intenek: „A szervezet képes szabályozni a karotin A-vitaminná alakulását, így önmagában nem veszélyes” – mondta. „A gond inkább a párosítás: konzervzöldség, só, ezekből extrém mennyiség, és ehhez jön még az eltorzult testkép.“