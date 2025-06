Nem tartotta be ígéretét George Clooney: így festett Amal Clooney mellett a Tony-gála vörös szőnyegén

Minden szem a párra szegeződött a 2025-ös Tony-díjátadó vörös szőnyegén vasárnap. George Clooney - ahogy tartott is ettől - félig lenőtt hajjal jelent meg. A festésre a Broadway-szerepe miatt volt szükség.

George Clooney és Amal Clooney a Tony-gála vörös szönyegén

George Clooney komoly átalakuláson ment keresztül

George Clooney felesége, a stílusikon Amal Clooney egy vállat szabadon hagyó gyöngyökkel díszített estélyiben érkezett, amelyhezRoger Vivier-cipőt választott, a 64 éves színész klasszikus fekete szmokingban jelent meg. Az est különös jelentőséggel bírt Clooney számára, hiszen ez volt az első nyilvános szereplése azóta, hogy véget ért a nyolchetes színházi munkája a Good Night, and Good Luck című előadásban. A darabban Clooney Edward R. Murrow legendás újságírót alakította, a szerep kedvéért pedig komoly átalakuláson ment keresztül: megszabadult ikonikus ősz hajszínétől, borostájától és sötétbarnára festette tincseit. A színész néhány napja egy interjúban kijelentette, ha a Tony-gálára nem nő vissza a haja az eredeti színűre, inkább leborotváltatja kopaszra. Nos, ahogy a képeken is látszik, nem tartotta be a szavát...

George Clooney és Amal Clooney a Tony-gála vörös szönyegén

A hajszíne szeretteinek sem tetszett

„Rossz. Felül még sötét, de alul szürke. Tényleg rosszul néz ki. Olyan, mintha valami szörnyű életközepi válságon mennék keresztül. 64 éves vagyok – az életközép egy kicsit túlzás” - nyilatkozta és hozzátette, Amal is utálja ezt a hajszínt és ikergyerekeik – a 7 éves Alexander és Ella – is kinevetik.