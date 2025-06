Egykor ő volt Tom Cruise gyönyörű szeretője, most felismerhetetlen - Így néz ki most a 80-as évek filmcsillaga

Egykor Tom Cruise partnereként robbant be a köztudatba, most pedig alig lehet ráismerni: a 65 éves Rebecca De Mornay-t a Los Angeles-i művészeti múzeum közelében fotózták le - a színésznő még most is gyönyörű.

Így néz ki ma Rebecca De Mornay

Forrás: Getty Images

Rebecca De Mornay nem csak a filmvásznon volt Tom Cruise szeretője

Rebecca Jane Pearch 1959. augusztus 29-én látta meg a napvilágot. Művészi ambíciói már fiatalon megmutatkoztak, 1980-ban már a legendás Lee Strasberg Színészintézetben tanult. Filmes pályafutása Francis Ford Coppola 1981-es drámájával, a Szívbéli című filmmel indult, de az igazi áttörést két évvel később a Kockázatos üzlet hozta el számára. A Paul Brickman által rendezett, 1983-ban készült alkotásban Rebecca De Mornay egy csábító call girl szerepét játszotta Tom Cruise oldalán. Érzéki jeleneteik a filmet a korszak egyik legemlékezetesebb erotikus filmjelenetévé tették – de mint később kiderült, a kémia nemcsak a filmvásznon működött.

Curtis Armstrong, aki a filmben Tom barátját, Milest alakította, évekkel később azt nyilatkozta, hogy Rebecca De Mornay és Cruise között a forgatáson kívül is szenvedélyes viszony alakult ki. „Ez egy nagyon intenzív kapcsolat volt. Rebecca akkoriban még Harry Dean Stantonnal járt, aki több mint harminc évvel volt idősebb nála, de félrelépett Tommal” – állította Armstrong.

Forrás: Ron Galella Collection

Rebecca De Mornay azóta számos filmben és sorozatban szerepelt, szerelmi élete azonban legalább olyan eseménydús volt, mint filmes karrierje: a Tom Cruise-zal való kapcsolat után 1986-ban feleségül ment Bruce Wagner íróhoz, házasságuk 1990-ig tartott. Később eljegyezte Leonard Cohen is – a zenész még a The Future című albumát is neki ajánlotta. Szakításuk után Patrick O'Neal sportriporterrel alkottak egy párt, akitől két lánya is született.