A hajszín, amire mindenki vágyik idén nyáron: már fel is forgatta Hollywoodot - FOTÓK

Van valami a nyárban, ami vágyat ébreszt bennünk a megújulásra különösen, ha a hajszínünkről van szó. Idén úgy tűnik, hogy a nyári hajtrend egy visszatérő klasszikus lesz, vagyis a szőke, és Hollywood legnagyobb nevei már bele is vágtak az átalakulásba. Ha eddig vacilláltál a hajfestésen, most figyelj: Chappell Roan és Bella Hadid is a világosításra szavazott, és mi teljesen odavagyunk értük!

2025 nyári hajtrendje a szőke lesz

Forrás: GC Images

Hírességek, akik megteremtették 2025 nyári hajtrendjét

Bella Hadid: a szupermodell új arca

A világ egyik legismertebb szupermodellje, Bella Hadid, a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén sokkolta (és nyűgözte le) a világot új, szőke hajával. A sötétbarna fürtjeiről ismert modell egy szempillantás alatt átváltozott hideg szőke istennővé és ezzel talán le is zárta az évek óta tartó barna korszakát. Elegáns, kifinomult, mégis vagány és ha valaki, Bella pontosan tudja, hogyan indítson el egy új nyári hajtrendet.

Bella Hadid szőke haja, mindenkit sokkolt

Forrás: GC Images

Chappell Roan: a merészség királynője most világosabb vizekre evez

A feltörekvő popsztár, Chappell Roan eddig leginkább élénk narancs tincseivel hívta fel magára a figyelmet, de most ő is beállt a szőkék sorába, legalábbis átmenetileg. Bár Roan egyedi stílusáról híres, új hajszíne sokkal lágyabb, mégis megőrizte vadóc személyiségét. A nyár egyik legváratlanabb beautypillanata garantáltan az övé lesz!

Lindsay Lohan: visszatérés a reflektorfénybe

Lindsay Lohan már sokféle hajszínnel kísérletezett az évek során, de most visszatért a szőkéhez, ami egy nosztalgikus hullámot indított el. A Bajos csajok sztárja újra ragyog, és ebben nem kis szerepe van az aranyló szőke hajkoronának, amit új filmjei és projektjei apropóján választott.

Lindsay Lohen aranyló szőkéje!

Forrás: FilmMagic

A kérdés már nem az, hogy működik-e a szőke, hanem az, hogy te készen állsz-e a váltásra. Akár a platina jeges árnyalata, akár aranyló, nyári fény, a szőke minden formájában hódít 2025-ben. És ha a legnagyobb hírességek is be merik vállalni, miért pont te ne tennéd?