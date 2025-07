Összetört a gyásztól Sharon Osbourne — VIDEÓ

Tegnap érkezett a sokkoló hír: 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne. A Black Sabbath frontembere évek óta küzdött a Parkinson-kórral és más egészségügyi problémákkal, ennek ellenére a családját sokkolta a halála.

Néy évtizeden át szerették egymást: Sharon teljesen összetört Ozzy Osbourne halála miatt

A család szerint Sharon nem tudja elviselni férje, Ozzy Osbourne halálát

Ozzy Osbourne felesége, Sharon Osbourne 4 évtizeden át tett meg mindent a férjének, akivel hatalmas szerelemben éltek, és bár voltak nehéz pillanataik, kitartottak egymás mellett. Öt gyerekük született, akik azt mondják, anyjuk nagyon nehezen viseli apjuk halálát, teljesen összetört a gyászban.

Sharon Osbourne rengeteget tett a 40 éves házasságuk alatt Ozzyért, nemcsak ápolta őt, miután kiderült súlyos betegsége, illetve a műtétei után, de igyekezett a karrierjében is támogatni a férjét. Egy percig nem volt kedve ahhoz, hogy egy valóságshow-ban szerepeljen, de Ozzy kedvéért ebbe is belement, mindegy volt, hogyan, csak érezze jól magát a Parkinson-kórral küzdő zenei legenda. A show alatt azon dolgozott, hogy a közönség ne csak az őrült rocksztárt lássa Ozzy Osbourne-ben, hanem azt is észrevegyék, milyen jószívű és szerethető ember, gondoskodó apa, szerető férj, vicces férfi, és minden, ami akkor volt a zenész, amik éppen nem a rocksztár szerepében volt.

Ozzy Osbourne, aki 2019 óta küzdött a Parkinson-kórral, halála előtt néhány héttel még adott egy búcsúkoncertet, majd július 22-én, kedden otthonában elhunyt.